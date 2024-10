BAYGIN BALIKLAR

Malumu Aliniz, ben sedef ile tedavi hususunda balıklara başvurmuş idim. Balıklar ait oldukları yerden süzgeç ile alınıp içi ılık su dolu naylon kovalara , kovalar ile de suyu 30 dereceye ayarlanmış küvetlere aktarılmakta idi.

Küvete atılan işçi balıklar, deri üzerindeki kepekleri koparmakta idi.

Lâkin son gidişte balıkların, halsiz ve baygın olduklarını müşahede ettim.

Bunu yan küvetteki on bir yaşındaki çocuğa sordum. Kara çarşaflı nenesi de bu görüşüme şahadet etti; Vallahi öyledir, dedi.

Fedakar nine buraya bir saatlik yoldan geliyor. Nine çok sevdiği torunu için bu yorucu ve pahalı yolculuğa katlanıyor; Torununa her şeyin feda olsun. Torunum iyilerisin tek dileğim bu, diyor.