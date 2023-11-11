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ALTAY TÜTÜNCÜ

ALTAY TÜTÜNCÜ

ARA TATİL

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Sevgili okurlar,

Son birkaç yıldır her Eğitim Öğretim sezonunda 1. ve 2. ders yarıyılı dönemleri ortalarında Kasım ayı ve Nisan ayında birer hafta ara tatil heyecanı yaşanıyor. Kısa süreli gerçekleşen ara tatil süreçlerinde, öğrencilerimiz birkaç aylık ders çalışma ve yapılan ortak sınav yorgunluklarını gidermek, ders tekrarlarıyla pekiştirmeler yapmak, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılarak zaman ayırmak ve devam edecek süreçten yarıyıl tamamlanma sürecine kadar derslerine daha iyi motive olmak, dinlenmek, yüksek moral duygusu yakalamak v.s.. gibi fırsatlar buluyorlar.

Bu yüzden gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz açısından kısa süreli de olsa ara tatil süreçleri önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin ve velilerimizin böyle bir tatil sürecini moral dolu, ihtiyaçlarını karşılayabilecek motivasyonda geçirmelerini temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Mutlu kalın...

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