ANAHTAR GÜÇ TÜRKİYE -2

Dünyada İsimleri SÜPER güç, diye geçen ülkeler, ABD-ÇİN-RUSYA-AB-İNGİLTERE’dir. Bunların ORTAK çıkarlar da birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. Ancak bir şeyi daha biliyoruz ki; Her birinin birbirinden farklı özel hedefleri, Ajandaları vardır. Çoğu zaman bu hedefleri çakışıyor ve birbirleriyle ciddi ayrışmalar gösteriyorlar. Yani, genele bakıldığında kağıt üzerindeki birliktelik tam yürümüyor. Aralarında kapanmayacak şekilde bazı GEDİKLERİN açıldığını, görmekteyiz. Bu durum, diğer devletlerin hedeflerine yürümelerini kolaylaştırıyor. Yavaş-yavaş yeni birliktelik oluşturmaya çalışan alternatif yapılar da devreye girmeye çalışmaktadır. Bu yapılarda Bireysel ve Birlikte hareketleri bir çok olaylarda görmekteyiz. Son yılların bu anlamda en AKTİF Devleti TÜRKİYEDİR. Tek, barış BAĞIMSIZ bir GÜÇ olmaya yürürken, diğer taraftan birçok Devletle Ortak birliktelikleri devreye sokmak için gayret sarfetmektedir. Bu anlamda birçok yerde ANAHTAR Güç olma durumu çok devletler tarafından TAKDİR edilmektedir.

Tam Bağımsızlık yolunda çok büyük mesafe almış Türkiye; Her hareketiyle, Uluslararası Toplantılardaki etkili konuşmalarıyla, Dünya gündemini yakın takip ve önerileriyle bütün Dünyaya BARIŞ DÜZENİNİ sunmaktadır. Adeta SİLM’E (İSLÂMIN) HAK-ADATEL ve MERHAMET Düzeninden başka bir HUZUR ve MUTLULUK verecek Düzenin kalmadığını HAYKIRIYOR. Bunu LİBYA’da, AKDENİZ’de, KIBRIS’da, Rusya-Ukrayna Savaşında - Suriye’de - Irak’da - Venezuela’da - Afganistan’da - Afrika’da - Tahıl Krizinde - Karabağ’da - şimdi de GAZZE’ye İSRAİL’in acımasız saldırılarında-Ona Destek olan ABD’ye - BATI’ya ve KÜRESEL odaklara seslenişinde ortaya koymaktadır.

Türkiye Dünya’ya verdiği mesajda: Zulüm değil, Hak diyor - adalet diyor – merheme diyor. Birlikte çalışma öneriyor. Kazan-Kazan şeklinde hareketi öneriyor. Hem kendimize hem de insanlığın tamamına yararı aynı olan İŞLERİ salık veriyor. Bu anlamda İNSANLIK bir Ailedir diyor. Üçüncü Dünya Savaşını çıkarmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemesini, İnsan Haklarını haykırıyor. Hep birlikte GELİŞMEYİ söylüyor. TÜRKİYE bu çıkışları yaparken bütün sağduyulu Dünyanın da takdirlerini kazanmaktadır. Ülke olarak gücünün farkındadır. Üç KITAYA yayılan bir Millettir. Bu eksen. bir COĞRAFYADIR. Manevi öneme sahip bu gücü de arkasına alarak hedefine, kararlılıkla yürümektedir. Bir anlamda bu DURUŞUYLA çok uluslu cephenin SALDIRILARININ Türkiye’nin Büyük YÜRÜYÜŞÜNÜ, büyük MÜCADELESİNİ durduramayacağını HAYKIRMAKTADIR. İnşallah bu yürüyüşü, SABOTE etmek isteyenler (içeride ve dışarıda) engelleyemeyeceklerdir. Başarı, Samimi ve Kararlı yürüyenlerin olacaktır İNŞALLAH.

Selam, Sevgi ve Saygılarımla.