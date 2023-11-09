ANAHTAR GÜÇ TÜRKİYE-1

Yönetim için SİYASET (İyi idare etme sanatı) için bir ARAÇTIR. Kökü de Arapçadan, SEYİS KÖKÜNDEN GELİR. Siyasetin asıl AMACI: hakikatin ESAS ALINARAK, İnsan FITRATINA uygun bir şekilde YAŞANIR hale gelerek, İnsanlığa HUZUR ve MUTLULUĞA taşımasıdır.

ANAHTAR bir GÜÇ olan TİRKEYE: Var olur yürüyüşünü bu özelliklerin muhkem hale gelmesi için Emin ADIMLARLA yürütmektedir. Bu yürüyüşün durdurulmasını isteyen güçler, yeni YASAMA yılının açılış gününde, Önce MECLİSE saldırmak istemişler. Bu eylemi yapamayacaklarını anlayınca İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA yönelmişlerdir. Kullandıkları APARATLAR, her an TETİKTE olan Vatan NÖBETÇİLERİ tarafından ETKİSİZ hale getirildiler. Birisi kendisini patlattı. Diğeri de alnından vurularak öldürüldü.

Ülkemizin İSTİHBARATI, topladığı delilleri değerlendirerek, KUKLACILARA, MAŞAYI verenlere gerekli mesajları vererek, yeni HAREKATLARINI devreye soktu. Vekâlet Savaşçısı (Teröristlere) ve VEKÂLETİN sahiplerine anlayacakları dilden gerekli mesajları, sadece onlara değil, bütün Dünyaya iletildi. İHA ve SİHALARLA, diğer gerekli SİLAHLARLA tespit edilmiş HEDEFLER yerle bir edildi. Enerji kaynakları da bu hedeflerin içerisinde yer aldı. Bu durum Türkiye’nin Hedefine yürüyüşünde önüne çıkabilecek bütün EMPERYALİST güçlere KARARLILIK gösterisidir.

Dünyayı KARANLIKLARA gömmek isteyenler kendi vazifelerini yapadursun. Bizde İSTİKBAL ve İSTİKLÂLİMİZ için, Dünya İNSANLIĞININ huzuru için Tarihten gelen GÖREVLERİMİZİ yeniden hayat sahnesine sürmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için alabildiğine YOĞUN çalışmalarla, KARARLILIKLA yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yürüyüşümüzün ZORLUKLARINA rağmen, İNANCIMIZIN gücünün bu zorlukları param parça edeceğine de İNANCIMIZ tamdır.

Selâmlar, Allah’a Emanet olunuz.