ALANYA’DA SICAK GECE

İsmail hoca, İsmail Yüksek'in cezasının bitmesiyle Cengiz dışında kafasında "ideal 11'im" dediği isimlerle sahaya çıkardı takımını. Aslında gönlündeki isimlerde böyleydi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk onbir bir nevi İsmail Yüksek'in durumuna bağlı gibi gözüküyor bundan sonrası için.

Alanyaspor topu Fenerbahçe'ye bırakarak başladı karşılaşmaya. Otuz derecelik bir sıcaklıkta sarı lacivertliler ancak 3-5 dakika cılız pres yapabildiler. Bu sıcaklık altında konuk ekip pas oyununa dönüp kenarları kullanmaya başladı Ferdi ağırlıklı. Alanyaspor kırkıncı dakika kornerden gelip savunmadan seken topta tam golü yapacaktı ki, Livakovic müthiş refleksle mutlak golü önledi. Karşı ataktaysa İrfan Can ile kilidi açtı Fenerbahçe.

Hocaların Hata Yapma Savaşı

İkinci devre futboldan ziyade hocaların garip hareket ve kararlarını izledik. Ömer Erdoğan'ın gereksiz topu saklama ısrarı ev sahibini teknik adamsız bıraktı. İsmail Kartal ise taktiksel olarak oyuna konsantre olamadı bence. Osayi'nin ikinci yarıda sakat sakat oyuna devam etmesi, Tadic'in yok yere sarı görüp oyundan ilk etapta çıkamaması, sene başından beri oynamayan Samet'in oyuna girmesiyle son dakikaları geri çekilerek ve kalabalık defansif oyuncularla oyaması ve Mert Hakan'ın oyuna geç girişi İsmail hocanın büyük yanlışlarıydı.

Gecenin Notu: Fenerbahçe İsmail hocanın formsuzluğuna rağmen 3 puanı almasını bildi. Cezasını tamamlayıp 11'e dönen diğer İsmail ise soyadı gibi yüksek form grafiğiyle maçın en iyilerindendi.