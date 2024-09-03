AHLAK YÖNETMELİĞİ VE DEVLET AKLI AHLAK YÖNETMELİĞİ VE DEVLET AKLI

2005 yılının 13 Nisan’ında Resmi Gazete’de, “Ahlak Yönetmeliği” yayınladı. Nedeni neydi? Acaba o güne kadar ahlaksızlık meşru idi de önümü kesiliyordu. Yoksa ahlaklılık gösterilip ahlaksızlık mı perdeleniyordu? Üzerinde hiç durulmadı!

Ahlakın (etik ilkenin) olmadığı yerde ne inanç, ne hukuk, ne eşitlik ve ne de demokrasiden söz edilir. Bundan dolayı yürürlüğe konan yönetmelik; ileri bir umut yaratabilirdi. Çünkü 1. madde ile kamu görevlilerine hitap ediyordu: “… görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini arttırmak amacı…” güdülüyordu.

Tarihsel süreç içinde kutsal kitapların ve özellikle İslam’ın da kutsadığı bu amaç; dini zorunluklar ötesinde çağdaş insanın kendi iradesiyle toplumsal barış için koyduğu hukuk ilkelerini oluşturur. Ne var ki söz konusu yönetmeliği yayınlayan hükümetin devrinde; tasarlanan ahlak dışı uygulamalara bir örtü olarak düzenlendiği ortaya çıktı.

Daha işin başında, olası ahlak dışılığı mazur göstermek için, yönetmeliğin 9. maddesi örtü görevi görecek şekilde düzenlenmiş: “… Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler ve Cumhurbaşkanı yardımcıları (2018 eklemesi)…” bu yönetmelik ilkeleri dışına çıkarılmıştır.

Oysa 1. madde; “kamu görevlileri tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler” diyor.