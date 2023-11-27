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M.ALTAY TÜTÜNCÜ

M.ALTAY TÜTÜNCÜ

24 KASIM

Yayınlanma:

Bir meslektir sevgiye örnek olan...

Bir rehberdir başarıya koşturan...

Bir neşedir tebessümde var olan...

Öğretmendir o adını duyuran...

Bir enerjidir onun ilgisi...

Bir mutluluktur onun şefkati...

Bir başarıdır istikameti...

Görüyorum o yolda öğretmeni...

Annedir, babadır o aynı zamanda...

Ağabeydir, abladır o aynı yolda...

En güzel kaynaktır akıl yolunda...

Öğretmendir o bilim yolunda...

Bugün onun mutlu günü...

Öğretmenimin günü...

En mutlu gündür bugün...

Öğretmenler günü...

Sevgili okurlar,

Başta Büyük Önderimiz Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmen meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor, nice öğretmenler günümüze mutlulukla ve sağlıkla sevdiklerimizle birlikte erişebilmemizi temenni ediyorum.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın

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