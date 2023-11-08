1956'dan beri dünyanın en büyük organik ham madde işleyicisi: HİPP

HİPP markasının hikayesini anlatır mısınız?

1899 yılında kendi bebeklerinden birkaçında beslenme problemleri yaşayan ailede kalan bebeklere süt , bisküvi ve galete ununu karıştırarak mama yapmıştır. Aslında hikayenin başlangıcı ve hassasiyeti doğru orantılıdır. HİPP ailesi 1899 ‘lu yıllarda ;bir yandan Münih şehrinin Pfaffenhofen kasabasında HİPP Cafe’yi işletirken , bir yandan da tarım ve hayvancılık ile ilgilenmekteydi. İlk üretilen mama çevrede ilgi görünce 1932 de büyük çaplı fabrikasyon üretim başlamıştır. 1950 ‘li yıllara kadar üretimini bu şekilde sürdürmüş ve 1956 yılında o zamanın şartlarında organik sayılan ilk kavanoz mamasını üretmiştir. 1956’dan bu yana dünyanın en büyük organik ham madde işleyicisi konumundadır.

Organik neye denir, bir gıdanın Organik olması için hangi koşullarda yetiştirilmesi lazım?

Organik; gıdalarda, yetiştirilmesinden işlenmesine kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bitkisel ve hayvansal üründür. Bu süreçte üretimden ambalajlanmaya kadar her aşama sıkı bir şekilde denetimlere tabi tutulur. Organik tarım ile; tarım ve hayvancılık birlikte düşünülerek yetiştirilir. Organik tarım, doğanın döngülerine saygı duymayı, enerji kaynakları ve doğal kaynaklara karşı sorumluluk gerektirir. Tarım ve hayvancılığın birlikte düşünülmesi, çiftliklerin yalnızca ürettikleri ile besleyebilecekleri sayıda hayvan bulundurdukları ve hayvanlardan elde edilen gübrenin toprağın dengesini bozmayacak şekilde gübrelemek için kullanıldığı anlamına gelir. Organik tarımın önemli diğer koşulu, genel döngüselliği sürdürmek için toprak verimliliğinin korunması ve iyileştirilmesidir. Sentetik spreyler (sentetik pestisitler) veya kolay çözünür mineral gübreler kullanılmaması da önemlidir. Bu sadece toprakları ve suları korumakla kalmaz, aynı zamanda böcekleri ve diğer faydalı organizmaları da korur. Bunun yerine, humus oluşumu, çok yıllık ürün rotasyonu ve azot seviyesini artırıcı bitkisel kaynakların kullanımı yoluyla uzun vadeli toprak verimliliği sağlanır. Organik tarım bu şekilde iklim, tür ve kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Doğal ve organik arasında fark nedir?

Çok özetle anlatmak gerekirse ;Doğal ve organik arasındaki fark, organik gıda üretiminin her aşamasının kontrollü ve sertifikalı oluşudur.

Organik olmayan gıdaların içeriklerinde vücut için zararlı olan hangi maddeler bulunur?

Bazı araştırmalara göre, organik gıdalar konvansiyonel muadillerine kıyasla fenolik asit gibi ikincil bitki metabolitleri, demir ve çinko gibi mikro besinler içeriğince daha yüksek seviyelerdedir. Süt ve ette daha yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri bulunmuştur. Organik gıdalarda geleneksel olarak üretilen gıdalara kıyasla daha az pestisit kalıntısı bulunur.

Bebekleri organik gıdalarla beslemek neden önemli?

Özellikle yaşamın ilk 3 yılı bebeğinizin bağışıklık sistemi için çok kıymetlidir. Dışarıdan vücuduna almadığı koruyucu, hormon, antibiyotik, pestisit, renklendirici onun bağışıklık sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu sebeple bebeğinizi imkanlar doğrultusunda mümkün olduğu kadar en az 3 yıl organik beslemek çok kıymetlidir.

Kimyasal içeriklere sahip gıdalarla beslenmek ne gibi sorunlara yol açabilir?

Yine çok özetle her kimyasal uzun vadede vücutta bilinmeyen sorunlara yol açmaktadır. Bebeğinizin vücudunda biriken kimyasallar ileride başta alerji olmak üzere sayısız birçok hastalık için de tetikleyici olabilir. Sadece bebekler için değil yetişkinler için de kimyasal içeriklere sahip gıdalarla beslenmek tavsiye edilmez.

Bebekler en hassas konulardan, dolayısıyla ürünlerin kalitesi oldukça önemli. Bir Alman markası olan Hipp’i diğerlerinden ayıran özellikleri neler?

HİPP,1956 yılından bu yana Dünya’nın en büyük ham madde üreticisidir ve ham madde seçimi konusunda ekstra özenlidir. Kanunen üretilebilen ve ham maddesi tedarik edilebilen her ürün organik olarak üretilmektedir. Buna ilave olarak ürüne yapılan analizlerin hassasiyeti bir o kadar yüksektir. AB direktiflerinden daha sıkı kontrol süreçleri vardır ve bu sebeple ürünlerin üzerinde firmanın ‘Şahsen garanti ederim’ açıklamalı logosu bulunur. HİPP , sadece bebek maması üretmekle kalmaz aynı zamanda yine yüksek kalite anlayışı ile çok özel anne ve bebek kozmetiği ürünleri de üretmektedir.