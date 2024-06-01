13. Edisyonu ile Sintesi Sergisi İstanbul’da…

İstanbul, sanatın kalbi olarak adlandırılan şehrimiz, her yıl düzenlenen uluslararası sanat etkinlikleriyle sanatseverleri kendine çekmeye devam ediyor. Ve 25 Mayıs günü 13.Sintesi Sergisi sanat izleyicisiyle buluştu. NeoArtGallery Kültür Derneği'nin düzenlediği, Mega Art (İtalya) işbirliği ve Evrim Sanat Galerisi (Türkiye) ev sahipliğinde gerçekleşen bu sergi, İstanbul'u uluslararası sanatçılarla buluşturarak kültürel çeşitliliği ve sanatsal ifadeyi ön plana çıkarıyor.

Bu yıl 13. edisyonu gerçekleşen SİNTESİ Sergisi'nin teması "Sanatsal İfadede Uyumlar ve Farklılıklar" olarak belirlendi. Sergide yer alan 59 uluslararası sanatçı, farklı kültürlerden gelen eserleriyle izleyicilere duygusal ve kavramsal bir yolculuk sunuyor. Farklılık ve birlik arasındaki ilişkiyi yansıtan eserler, sanatsal diyaloğu zenginleştirerek yeni bakış açıları ve vizyonlar ortaya koyuyor.

SİNTESİ Sergisi, Roma merkezli NeoArtGallery Kültür Derneği'nin kurucuları Ferdan Yusufi ve Giorgio Bertozzi tarafından cesur bir girişimin sonucu olarak hayata geçirildi. İtalya ile Türkiye arasındaki sanatsal diyalogu güçlendirmeyi amaçlayan bu proje, her geçen yıl daha da büyüyerek sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Sergi, sadece sanat eserlerini sergilemekle kalmayıp aynı zamanda sanatçılar, eleştirmenler ve sanatseverler arasında bir buluşma ve diyalog platformu oluşturuyor. Kültür ve sanatsal kimlik üzerine yapılan tartışmaları teşvik eden SİNTESİ Sergisi, çeşitliliği ve sanatsal dilin evrenselliğini kutlayarak bir karşılıklı anlayış alanı yaratıyor.

SİNTESİ Sergisi uluslararası sanat dünyasının önemli bir parçası haline gelmiş ve her yıl sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunan, "Sanatsal İfadede Uyumlar ve Farklılıklar" temasıyla gerçekleşen 13. edisyonu ise sanatseverleri duygusal ve kavramsal bir yolculuğa davet ediyor.

SİNTESİ Sergisi’ni, 6 Haziran 2024 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde izlemenizi tavsiye ediyorum.

Sanat ve sevgiyle kalın...