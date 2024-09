YAZAMADIKLARIM/TUNCELİ

Pülümür’den Tunceli merkeze giderken yol üstünde gördüğümüz Ağlayan Kayalar, Mayıs ayının verdiği cömertlikle, Munzur Dağlarından gelen kar sularını bir tablo gibi bize sundu. Bulmak için çok çaba harcamadık. Çünkü hemen karayolunun kenarındaydı.

Pülümür-Ağlayan Kayalar

TUNCELİ MERKEZ

Pülümür-Tunceli arası karayolu, adeta güzellikler manzumesi. Her dağ, her vadi, her ırmak ilginizi çekiyor. Ünlü Kutu Deresi’ne geldiğimizde bir durak verdik.