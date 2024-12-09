Astrolog Gamze'den 9 Aralık - 15 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları...

Merhabalar; Koç ve Yükselen Koçlar: İletişiminize dikkat etmelisiniz. Bu hafta düşünerek hareket edin. Mars retrosu enerjini yavaşlatabilir, ancak bu süreçte içsel cesaretini yeniden keşfetmek için fırsatlar var. Hareketsizlik hissi ve sabırsızlık öne çıkabilir. Duygusal tepkilerin üzerinde kontrol kazanma şansınız var. Kendinizi ortaya koyarken fevri değil akıllı düşünerek konuşmalısınız. Beklediğiniz iş yada haber de gecikme olabilir ama bunun sizin kendi değerinizi görmek için size ayrılan bir süre olduğunu unutmayın. Parasal olarak şanslı bir dönemdesiniz atacağız imza sizi güçlendirecek. İkilik yaşayacağımız bir durum olabilir bunu lehinize çevirmek sizin elinizde. Yeni ayın enerjisin de kararsızlık ve sınırlar olduğunu unutmayın sizin burcunuzda olduğu için bir ay etki alacaksınız. Boğa ve Yükselen Boğalar: Düşünceleriniz değişiyor. Yeni bir pencere den bakmaya başlıyorsunuz. Venüs’ün Kova burcuna geçişi maddi kaynaklarınız ve değer yargılarınla ilgili yenilikçi yaklaşımları gündeme getiriyor. Ani kararlarınız maddi kayıplara yol açabilir. Sizden gizlenmiş bazı durumları öğreneceğiniz bir dönem olacak. Bunu şöyle düşünün iyi ki daha erken değil böyle olgun tepki veremezdim, iyi ki geç değil tedbir alamazdım diye kabul edin. Bu durum sizi daha önce ortaya çıkartmadığınız bir yeteneğinizin ortaya çıkmasında vesile olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşiyor yavaş ve güvenli adımlarla bu hafta beklenmeyeni bekleyin çünkü kadersel bir hak edişinizi alacaksınız. İkizler ve Yükselen İkizler: Sosyal ortamlarda oldukça aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Bu hafta Merkür’ün güneşin kalbinde olması, kendini ifade ederken güçlü etkiler sunuyor. Ancak Jüpiter karşıtlığı, aşırıya kaçmaman gerektiğini hatırlatıyor. Kendiniz ile kavga etmeyi bırakın biraz sakin olma zamanı kadılardan gelecek destek sizin yolunuzu açacak. Biraz akışta kalın, sizin için zor olacak ama bir kendiniz ile baş başa kalacağınız bir alana çekilip kendiniz ile bir anlaşma yapın bu ay mali dengeniz hakkında kendinize bir söz verin. Sağlığınıza dikkat edin kemik ve boğaz bölgesi sorunları yaşayabilirsiniz. Göz önünde yaşamadığınız bir ilişkiniz varsa görünürlük zamanı yaklaşıyor. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bilinç altı korkularınızı bırakın duygularınıza alan açın. Mars retrosu, finansal ve ailevi sorumluluklarla ilgili sorgulamalar getirebilir. Sabır ve kararlılık geçen haftadan başlayan bir takım rahatsızlıklarınız olabilir bunlar tekrarlanan etki olacak. Örneğin bileğinizi burkarsınız tam iyileşirsiniz, dişinizin dolgusu düşer en ihmal etmeyin. Kariyer hayatınızda yeni bir döneme hoş geldiniz. Konuşmalarınız yada yazı diliniz ile ön planda olacaksınız. Hayallerinizdeki anlaşmayı yapabilirsiniz. Oldukça göz önünde olacağınız bir dönem için ajandanız yanınızda olsun planlama sizin için önemli olacak. İlişkilerdeki dönüşümden korkmayı, direnmeyin sizin için en iyisi olacak J.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Hak hukuk konularında mahkeme ile ilgili süreçleriniz tamamlanıyor. Yurt dışı bağlantılarınız varsa bu ayda yine aktif bağlantılarınız devam edecek. Liderlik gücünüzü yeniden keşfedin. Mars retrosu kişisel motivasyonunu sorgulatabilir. Kendini yeniden yapılandırmak için harika bir dönem sizi bekliyor. Basın medya yazarlığınız var ise yıldızınız parlıyor J yapacağınız iş birliktelikleri ile kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor bir çok bekar Aslan burcunun statüsü değiştiği bir dönem olacak. Bir aile büyünün sağlık sorunu ile ilgili sorumluluk almak ve karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Başak ve Yükselen Başaklar: Düzeninizi yeniden kurun. Merkür ve Jüpiter karşıtlığı iş hayatında ve günlük düzeninizde bazı aksaklıklar getirebilir. Ancak bu durum, daha etkili bir planlama için fırsat sunuyor. Borç mu çıktı krizli bir durum var siz detaycılığınız ve mükemmeliyetçiliğiniz ile öyle bir fayda sağlayacaksınız ki siz bile inanamayacaksınız. Bu dönemde ameliyat güzellik için yapılan uygulamalar için güzel bir dönem. Çocuklarınız ile ilgili almanız gereken kararları ertelemeyin. İlişkilerinizi sınandığı bir dönem sizi üzen bir ilişki bitebilir iyi giden bir ilişki varsa daha sağlam adımlar ile resmiyete dönüşebilir. Terazi ve Yükselen Terazi: Evliliğiniz ortaklığınız iş birliktelikleriniz ön planda olacak. İlişkilerinde şefkatli olmalısınız. Venüs’ün Kovaya geçişi ilişkilerinde bireysellik ve özgürlük ihtiyacını artırabilir. Dengeleri korumak önemli. Duygusal mesafeler yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bazı konular sizin kontrolünüz dışında gelişebilir ve konuşmalarınız ile konuları büyütebilirsiniz. Rest çekme noktasında olabilirsiniz. Ağır dil yaraları açabilirsiniz Sevgili Terazi sizin için zor bir hafta lütfen odağınızı değiştirin olayı büyük resimden bakın gerçekten sınandığınız bir dönem bunun sağlığınıza dönüşü sert olabilir. Bu haftayı bir hobinize ağırlık vererek geçirin yeni bir anlaşma kapınızda bu iş birlikteliği öncesi odağınızı her türlü ilişkiden arının odağınız kendiniz olsun. Akrep ve Yükselen Akrep: Günlük rutinleriniz hız kazanmaya başlıyor daha çok enerjiye ihtiyacınız olacak. Güçlü bir yeniden doğuş sizi bekliyor. Mars retrosu duygusal ve finansal alanlarda geçmişten gelen konuları tekrar gündeme getirebilir. Sizin için yenilenme zamanı. Duygusal dalgalanmalar enerjinizi düşürebilir. Salığınız ön plan da olsun. Spora başlayabilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı bıraktınız bir hobinize geri dönebilirsiniz. Sezgileriniz artabilir. Küçük operasyonlar için uygun bir dönem. İlişkilerinizde ummadığınız gelişmeler olabilir. Eğer evli iseniz eşiniz ile çocuklar için bir konuda ortak karar verebilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç gündeme gelebilir yada gelmesi gereken bir para gecikebilir. Yay ve Yükselen Yaylar: Aşk, çocuklar, hobileriniz ve borsa şans oyunları konuları aktif olacak. İfade gücünüzü dengede tutun. Merkür Jüpiter karşıtlığı fikirlerini ifade ederken aşırıya kaçmaman gerektiğini vurguluyor. Dengeli iletişim önemli. Yeni bakış açıları ve geniş bir vizyon kazanabilirsin. Bu dönemde günlük rutinleriniz değiştirecek, yeni bir bebek güzel bir iş imkanı, terfi, ilişkilerinde ileri gidecek güçlü imzalar atmanız mümkün güzel başlangıçlarınız var. Kendi enerjisi pozitifte tutun. Geri dönüşler için çok beklediniz ama kapılar açılıyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Aile, yuva ev ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçları var iş ve yuva konularında değişikliler geliyor. Sabır ve disiplinle güçlen. Mars retrosu iş ve sorumluluklarını yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Aceleci olmamalısın. Aşırı yorgunluk veya sorumluluk yükü sizi zorlayabilir. İletişim diliniz hırslı bunu kullanıp finansal şanslar kazanabilirsiniz. Yine de temkinli olun. Uzmanlaştığınız konuda kalıcı bir dönem inşa edebileceğiniz bir dönem olacak. İlişkiler sağlamlaşacak aileye yeni bir üyenin gelmesi ile enerjinin artacağını belirtmek isterim. Sağlığınıza dikkat edin kalp, damar, tansiyon sorunlarınız tetiklenebilir. Kova ve Yükselen Kovalar: Güçlü bir dönem sizi bekliyor. İletişim kardeşler ve yakın arkadaş çevrenizde mücadeleye hazır olun yeni bir dönem başlıyor. Sezgilerinizi mükemmel şekilde kullanacak ve önemli kişilerle bir araya gelme fırsatları bulacaksınız. Ancak iletişimde bazı gecikmeler yaşanabilirsiniz. Değişime direnmeyin zor bir dönem geçirdiniz artık hak edişleri alıyorsunuz. Çok konuşacağınız, kısa seyahatler artacak sizi yoracak bir dönem geliyor ama sonuç yorgunluğunuza değecek bir dönem başlıyor. Yakın çevrenizden güzel destekle alacaksınız. Balık ve Yükselen Balıklar: Finansal konularda güçlü kazançların geldiği kendinizi daha çok öz güvende hissedeceğiniz. Mars retrosu iç dünyanı etkileyerek ruhsal sorgulamalar getirebilir. Manevi yolculuk ve derinleşme fırsatı sizi bekliyor. Aşırı hassasiyet sizi yorabilir. Yeni imzalar atacağınız. Yorgunluğunuzu atmak için kısa seyahatlere çıkacağınız bir dönem. Şanslı dönemdesiniz. Kazancınız kalıcı hale gelecek. İç sesinize güvenin. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle