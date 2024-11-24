Astrolog Gamze'den 25 Kasım - 1 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları...

Merhabalar; Koç ve Yükselen Koçlar: Para kazançlarınız ön plana çıkıyor aynı zamanda beklediğiniz alacaklarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Yatırımlar konusunda sizi boşa çıkaracak hamlelerden uzak durmalısınız. Risk barındıran konular ya tamamen kazanmanızı ya da tüm birikimlerinizi kaybedebileceğinizi gösteriyor. Yer değişiklikleri, seyahatler açısından hareketli bir dönem olabilir. Madenlere yatırım yaptıysanız önümüzdeki dönemde karşılığını alacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aileden yada yakın çevreden birinin ameliyat yada küçük bir operasyon haberini alabilirsiniz. Bu dönemde karar alırken fevri olmamaya özen gösterin. Kişiliğinizi baskı altında hissedebilir bilinç altında konuları büyütebilirsiniz olayları kişiselleştirmemenizi tavsiye ederim. Boğa ve Yükselen Boğalar: Her türlü ikili ilişkiniz özellikle evliliğiniz ile ilgili bir gündem sizi bekliyor, Merkür’ün Retro olması şimdiye kadar konuşulmayan üstü kapalı olan konuların konuşulması ve iyileşmesi söz konusu. Finansal anlamda sabitlenecek bir gelirinizin olması ya da yeni bir ortaklığa merhaba deme zamanı gelmiş olabilir. Yatırımlarınızın değer görmesi ve kazançlarınızın artmadı için bu hafta zorlanabilirsiniz. Ticari girişimlerinizde prosedürel konular sizi yorabilir. Kısa yolculuklar, seyahat planları, daha önceden gittiğiniz bir ülkeye veya şehre tekrar gidebilirsiniz. Kazancınızın çift olacağı bir dönem konuşmalarınız ile bir çok kişiye şifa olabilirsiniz. Söz büyüdür iletişim dilinizde ne yaşarsanız pozitifte kalmayı seçmenizi tavsiye ederim. İkizler ve Yükselen İkizler: Günlük hayatınızda işinizde ve sağlığınız da sonlanmalar değişimler var. Otorite figürleri, eşiniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Başkalarını dinlemek, anlamak bu ay her zamankinden önemli olacaktır. Bu süreçte kendinizi ortaya çıkartmanız ve sorumluluk almanız söz konusu. Finansal anlamda zorlanacağınız alacaklarınızın gecikmeye uğrayacağı borç alacak dengesizlik sosyal çevrenizden uzak kalmanıza sebep verebilir. Yeni bir proje başlayabilir ve çok yoğun bir döneme başlıyorsunuz. Kronik sağlık sorunlarınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Çocuklarınızın sağlığı, arkadaşlarınızın sağlığı ile ilgili konular bu hafta önemli olacak. Bu anlamda kendinizi çok yorulmuş hissedebilirsiniz. Ancak hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaksınız. Hobilerinizi daha göz önüne çıkartma yaptığınız işlerin daha çok kesime sunulacağı aynı zamanda aşk hayatınızın daha çok ön plana çıkacağını, var ise çocuklarınız ile daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gizli tuttuğunuz yatırımlarınızın artacağını, finansal olarak iç sesinize güvenmenizi başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermemenizi tavsiye ederim. Baba tarafından gelecek miras hak hukuk gibi konuların Mayıs ayı içinde belirgin hale gelmesi geleceğinize daha olumlu bakmanızı sağlayacak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Günlük rutinlerinizi belirlemek, iş düzeninizi oluşturmak adına harekete geçebilirsiniz. Eşiniz ve ortaklarınız açısından gergin bir süre geçirebilirsiniz. Uzun bir süre kadar bu süreçte karşılaştığınız pek çok durum ile mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Aşk hayatınızda ufak krizler oluşabilir. Bu krizleri atlatmak adına zihninizi farklı ilgi alanlarına yöneltebilirsiniz. Evinizin dekorasyonu, yaşam alanlarınız için yeni fikirlerinizi hayata geçireceksiniz. Hem evde hem de sosyal hayatınızda oldukça aktif bir dönem sizi bekliyor hazır mısınız? Başak ve Yükselen Başaklar: Gelecek planlarınızı oluşturmak ve harekete geçmek adına çok daha fazla efor sarf edeceksiniz. İç dünyanızda sizi üzen veya size gizliden kötülük yapmak isteyen insanlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu hafta maskeler düşüyor kimin dost, kimin düşman olduğunu daha net gözlemleyeceksiniz. Kardeşleriniz ve komşularınız ile ilgili iletişimiz değişiyor daha sahip çıkan daha kontrolcü enerjide olabilirsiniz. Yeni başladığınız bir projenizin geri dönüşü sizi şaşırtabilir. Yurt dışında çocuklarınız var ise onların eğitim hayatları ile alacağı kararlar sizi şaşırtabilir. İş hayatınızda haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Kendinizi yazılı ve görsel basında iletişimde çözülmesi gereken sorunların üstesinden geldiğiniz bunu yaparken öz değerinizi korumanızı kendinize bile adaletli olmanızı tavsiye ederim. Terazi ve Yükselen Terazi: Aşırı detaycı ve eleştirisel davranarak iş ve günlük hayatınızda kendinizi krizli bir diyaloğa sokabilirsiniz. Kredi çekmek, borç kapatmak, borç ödemek gibi konular gündeminizde olacaktır. Bu ay beklenmedik yerlerden harcamalar, giderler oluşabilir. Bu nedenle ayın başındaki şanslı durumu iyi değerlendirmelisiniz Kronik ve bağımlıklarınız ile ilgili sağlık sorunlarınız artabilir. Günlük hayatınız da paranızı kontrollü harcamalısınız elinizden para çıkmasına karşı temkinli olmanızı tavsiye ederim. Bir çok Terazi için iş hayatının bitişi ev ve iş dengesinin idaresi konsun da büyük bir ikilem yaşamaları söz konusu unutmayın su akar yolunu bulur ama sınırları siz belirlediğiniz zaman kontrol sizde olur. Akrep ve Yükselen Akrep: Kazançlarınızı arttırmak ve kariyer hayatınızda ön plana çıkmak adına pek çok şansınız olacak. Görünür olmak ve diğerleri tarafından fark edilmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda hırslarınız ön plana çıkıyor. Başarıya odaklılık yorgun düşmenize sebep olabilir İlişkiler ön planda olacaktır. Çevrenizdeki insanlar ile ilgili yönetmeniz ve kontrol etmeniz gereken bir takım mücadeleler arasında olabilirsiniz. Keyif alacağınız konulara yönelmenizi tavsiye ederim. İlişkileri yıkarak değil yapılandırma yoluna geçmenizi akıllı ve strateji kullanmanızı tavsiye ederim. Korkularınız ön plana çıkarak krizlere neden olabilir. Eskiden yapamadığınız konuşamadığınız konuları konuşmak için öz değerinizi koruyarak konuşmanın tam zamanı. Yay ve Yükselen Yaylar: İş sağlık ve çalışma arkadaşlarınızla, günlük rutinleriniz değişiyor. Eviniz ve aileniz ile ilgili beklenen finansal gelişmeler sizi sevindirebilir. Kariyeriniz açısından önemli bir dönem başlangıcı, yıl sonuna kadar daha fazla ön plana çıkacak ve yaptığınız işler ile anılacaksınız İş hayatınızda kokularınıza yenik düşmeyin yöneticilerinizin baskısı olabilir, verdiğiniz cevaplarınızın yapıcı olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. İş ve günlük hayatınızda sorunluluk alabilirsiniz beslenme düzeni ve alışkanlıkları değiştirmek size iyi gelecektir. Yakın çevre ve kardeşlerinizin sağlık sorunları ile ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Para yönetiminde kendinizi zayıf hissedilirsiniz. Elinize geçen para ile yatırımlarınızda dikkat etmelisiniz risk almadan yatırım yapmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Akrabalarınız ile daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta sağlığınız ile ilgili konulara daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Hastane ziyaretleriniz sıklaşabilir. Ateşli hastalıklar, akciğer rahatsızlıkları, üreme organları, kalp ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Maddi kazançlarınızdaki dönüşünün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Bu dönüşümün verdiği iniş çıkışlardan dolayı yakınlarınız ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz, bazı şeyleri abartarak fevri ve ani davranışlar ile ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Kıtlık bilinci ile hareket ederseniz enerjinizi dönüştüremezsiniz Enerjinizi değiştirmeniz karşısında beklenmedik bir şekilde sıkıntı olarak hissettiğiniz konu ile ilgili siz yapıcı davrandığınızda maddi ve manevi çıkış kapıları size açılacaktır. Pozitifte ve akışta kalmanızı tavsiye ederim. Kova ve Yükselen Kovalar: Finansal açıdan sağlık konusuna bir bütçe ayırmanız gerekli olabilir. Bu hafta bir süredir sizi yoran, içsel anlamda huzursuz eden pek çok şeyi çözümlemek adına bir profesyonel ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Ruh sağlığınız artık günlük yaşantınızı çok fazla etkiliyor, kendi zihninizi toparlamak ve güçlü olmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık ön planda olabilir mide, göğüs, rahim ve bağırsaklarınız ile ilgili tedbir almanız önemli olabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkan konuların sizi başka yöne götürmesi muhtemel iyi bir uzmana görünmenizde fayda var. İş ve kariyer ile ilgili değişiklik yapmak istiyor ve bir türlü yapamıyorsanız kendinizi sağlama almadan harekete geçmenizi tavsiye ederim. Balık ve Yükselen Balıklar: Arkadaşlarınızın desteğini almak, onların manevi desteğini hissetmek sizi güçlendirebilir. Yolculuk planlarınızı yaparken hazırlıklarınıza ve tüm değişkenleri düşündüğünüze emin olmalısınız. Kariyeriniz açısından ticari hayatınızı kısıtlayacak konular oluşabilir. Kendinizi tam anlatamadığınızı ve otorite figürlerinin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Hak hukuk adalet konularında hakkınızı korumaya yönelik düşüncede olmanız gerekiyor. Fakat bunu yaparken abartıdan ve fevri davranışlardan uzak durmalısınız. Çabuk dağıldığınız da kriz yönetiminizi yapamayabilirsiniz. Bilinç atı ve kontrol edilemeyen durumlarda kendinize dönerek şifalanması gereken şeyleri iyileştirmelisiniz. Kendinizi yapılandırmanız gereken bir döneme hoş geldiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle