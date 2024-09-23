YAZAMADIKLARIM/MİLAS

MİLAS’I daha önce gezdim ve yazdım. Detaylı gezme imkanı buldukça yeni yazacak yerler çıktı. Bunları kaleme almak şart oldu. Milas’ın merkezi kadar; Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Ören gibi beldeleri ile köylerini gezmekle biti­remiyorsunuz. Hakkıyla gezmeye kalktığınızda, Muğla’nın bir ilçesi olan Milas’a bir hafta ayırsanız bile yetmeyebilir. Bu söylediklerim şaka gibi gelse de gerçek. O nedenle satırlarımı sözlerle tüketmek yerine, hemen daha önce “YAZAMADIKLA­RIM”a geçeyim.

İlçe merkezinde yeni kazıntı yerleri ortaya çıktığı gibi, var olan yerler içerisinde restore edilerek turizme açılan tarihi mekanlar da bulunmakta. Meydanlar düzenlenmiş, içerileri­ne göze hoş gelen heykel ve benzeri ekipmanlar konulmuş. Milas’ın eski şehrinin olduğu bölgede; Belen Camisi ve Arasta restore edilmiş. Buradaki sokaklar tarihi görünümü­ne kavuşturulmuş.

Milas – Arasta

İlçe merkezinin hemen yanında bulunan Beçin’in tepesinde yükse­len kaleye bak­tığınızda orada sadece tarihi bu kalenin olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yukarıya çıktığınızda bambaşka bir manzara ile karşılaşacaksınız. Öncelikle; Kalkolitik, Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait izler taşıyan Beçin Kalesi’nin, yakından çok daha güzel göründüğüne şahit ola­caksınız. Sonrasında da Beçin’in M.Ö. 3000’lerde başlayan hikayesinin, Menteşeoğulları Beyliği’nin başkenti olması ile zirveye ulaştığı­nı göreceksiniz. Menteşeoğulları Beyi Orhan Bey’in başa geçme­sinden sonra (1319’da) başkent olan bölge ihya olmuş. Zamanın başkentlerinde olması ge­reken birçok yapıyı üzerinde barındırmakta. 1426’da Mente­şeoğulları Beyliği yıkılarak, bölge, Osmanlı’nın egemenliği altına girmiş. Ondan sonra önemini kaybeden bölge hızla gerilemiş. Bölgedeki tarihi yapılardan bazılarını sayalım. Kale içerisinde ve yanında bulunanlar: Kale Hamamı, Kale Çeşmesi, Antik Kuyu. Kalenin çevresinde bulunanlar: Ah­met Gazi Medresesi ve Taş Eserler Müzesi, Karapaşa Med­resesi, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızıl Han, Orhan Camisi, Kubbeli Çeşme, Orman Tekkesi, Küçük Zaviye, Seymenlik Zaviyesi, Yelli Külliyesi, Emir Havuzu, Mültezim Evi, Sofu­hane, Şapel, Üç Göz Hanı, Menteşe Mezarlığı, türbeler, Euro­mos An­tik Kenti, Mi­las-Söke karayolu üzerinde olması sebe­biyle ula­şımı çok kolay. Yunancada, güzel, güçlü anlamına gelen “Euromos” kelimesi, bölgede Helenleş­tirme politikası izleyen Karia Satrabı Mausolos tarafından kullanılmaya başlanmış. Tarihi M.Ö. 500 yılları öncesine da­yanan kent, tarihte çok sayıda el değiştirmiş. Kazıların devam ettiği Euromos’ta bulunan yapılardan bazıları: Zeus Tapı­nağı, Tonozlu Anıt Mezar, Kent Surları, Tiyatro.