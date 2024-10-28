YAZAMADIKLARIM/KNİDOS ANTİK KENTİ (DATÇA)

Datça Yarımadası’nın en uç noktasında yer alan Knidos Antik Kenti, herhangi bir ulaşım yolu üzerinde bulunmaması nedeniyle özel olarak ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bunu da Datça’ya gidenlerin yüzde 30’unun bile gerçekleştirdiğini sanmıyorum.

Adayı bağlayan yol/deve boynu – limanlar

Halikarnassos’tan sonra bilinen ikinci bir Dor kenti olan Knidos, Karya’nın önemli şehirlerinden birisi. Şehir, “Kap Krio” yani “deve boynu” ismi verilen dar bir kara parçasıyla hemen karşısındaki ada ile birleşmiş. Dar kara parçasının batısında ve doğusunda bulunan koylar, farklı amaçlara hizmet eden limanlar olarak tarihte Karyalılar tarafından kullanılmış. Batıdaki küçük liman savaş gemileri, doğudaki büyük liman ise ticaret gemileri tarafından kullanılıyormuş.