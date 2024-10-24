YAZAMADIKLARIM/KAUNOS ANTİK KENTİ (DALYAN/ORTACA)

Dalyan denilince 4 özelliği akla gelir: İztuzu Plajı’ndaki Carettalar, Kral Mezarları, Kaunos Antik Kenti, Çamur Banyosu. Tabi bunların hepsinin birden yapılabileceği ve Dalyan’ın güzelliklerinin görülebileceği bir tekne turu.

Dalyan’a gidenler Kaunos Antik Kenti haricinde diğerlerini bir şekilde yaparlar. Çünkü ya tekne kaptanının, antik kentin ziyaretinin yorucu olduğu ve zaman aldığı yorumundan etkilenerek, ziyaret programından çıkartılmasına ve bu şekilde İztuzu’ndaki plaj süresinin uzatılmasına razı olurlar ya da tekne Kaunos iskelesine yanaşsa bile yorgunluklarından dolayı tekneden inmeye üşenirler. Böylelikle de çok önemli bir antik kenti gezmeden turlarını tamamlarlar.

Tahminimce Dalyan’da tekne turu alanlarını yüzde 10’u bile Kaunos’u gezmiyordur. Aslında Kaunos Antik Kenti’ne karadan da ulaşma imkanı var. Delta’nın karşı kıyısında bulunan Çandır Köyü’nden buraya gidilebiliyor. Zamanınız varsa en iyi yol belki de bu. Çünkü özgürce, zaman sınırlaması olmadan, sindirerek antik kenti gezme imkanını bu şekilde bulabilirsiniz.

Karya uygarlığının yerli halklarından olan Kaunoslular, kendilerini Giritli kabul ediyorlarmış. Antik Çağ’da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolması sonucunda liman özelliğini kaybetmiş.

Kenti Miletos’un oğlu Kaunos kurmuş. Kentin limanı, akropolün altında bulunan Sülüklü Göl imiş.