YAZAMADIKLARIM/KARACABEY LONGOZU (KARACABEY – BURSA)
Gazetemiz Yenigün’de daha önce ülkemizin tüm şehirleri bir yazı dizisi halinde yayınlanmıştı. Ne kadar fazla yer gezmeye kalkılsa da eksikler olabiliyor. Zamanla detaylı gezimlerin olduğu coğrafyalar da olabiliyor. Bu nedenle geçmişte yazdıklarıma ek olarak yeni bölümler yazılmasına ihtiyaç hasıl oldu. “YAZAMADIKLARIM” başlıklı yazı dizisinde bunları bulacaksınız.
Longoz, kelime anlamı olarak denize yakın ormanlık bölgeden geçen derelerin getirdiği kumların, kıyıda set oluşturması sonucu dere ağzının kapanması ve derenin aktığı yerlerde gölcükler oluşturması demek. Buralarda orman ve suyun birleşmesi sonucu doğal bir güzellik ortaya çıkıyor.
Karacabey Longozu, Susurluk Irmağı’nın Marmara Denizi kıyısında oluşturduğu Kocaçay Deltası’ndaki göl, bataklık, kumul ve ormandan oluşan bir yapı. Karacabey Longozu ülkemizde kalan son birkaç longozdan birisi. Burayı korumak bu anlamda çok önemli.
Longozun Huzurlu Ortamı (Nuray Uğur)
Karacabey Longozu’nda çok sayıda birbirine bağlı gölcük, ormanlık yapının içerisinde her bir alanda farklı güzellik sergiliyor. Kumul bandı çok çeşitli floraya sahip. Dişbudak, kızılağaç ve söğüt gibi farklı ağaç türleri sulak alanlarda yüzlerce yılın hikayesini sizlere görsel olarak aktarırken; ağaçkakan türleri, sülünler, sincaplar ‘atalarımız da bunun şahidiydi’ diyorlar. Hele ki bülbüller, ibibik kuşları ve üveyik seslerinin sunacağı dinleti, unutamayacağınız dakikalar olarak hafızanızda yer alacak.
Orman + Su = Longoz
Ormanın bitimindeki alanda bir kuş gözlem kulesi var. Her yıl yüzlerce türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan delta, mevsimine göre göç aylarında pelikan, kartal, flamingo gibi kuşları ağırlıyor. Kocaçay Deltası’nda üreyen kuş türleri arasında kara leylek, paspaş patka, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, küçük balaban, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş, çıkrıkçın, macar ördeği, elmabaş patka, ak kuyruklu kartal, sakarmeke, poyraz kuşu, sumru, küçük sumru var. Kulenin ilerisi, deltanın Marmara Denizi ile birleştiği nokta. Burada denize girme imkanı da var.
Kuş Gözlem Kulesi’nin Manzarası
Haziran ayında nilüfer çiçeklerinin verdiği fotoğraflar, güzelliklerin zirve noktası oluyor.
Nilüferler
Nilüfer Çiçeği
Bölgede yaşayan büyük ve küçük baş hayvanların özgürce gezimini görünce onları rahatsız etmemek için çevrelerinden dolaşmayı tercih edeceksiniz. Halk arasında “Bok Böcekleri” denen böcekler Karacabey Longozunda koruma altına alınmış. Onlara zarar verilmemesi için uyarı levhaları asılmış. Bu böcekler, delikler kazıp, toprağı havalandırdığı ve gübrelemeye yardımcı olduğu için doğanın geri dönüşüm sürecini hızlandıran canlılar olarak nitelendiriliyor.
Özgür Hayvanlar
Karacabey Longozu’nda yapılacak üç aktivasyon var. Birincisi ve en önemlisi doğal yaşama uyum sağlamak, sessizce bu güzellikler şahitlik yapmak. İkincisi doğanın sessizliğine uyarak bol bol anı görüntülemek. Üçüncüsü ise vaktiniz varsa, mevcut kayıklardan birini kiralayarak, ormanın içindeki su yollarından gölcüklere doğru gitmek. Kayıkçınız motorsuz kayıkta kürek ile kayığa yön veriyor. Venedik’teki gondolcular gibi, küreği çekmek yerine, suyun dibine batırarak kayığı yönlendiriyorlar.
Longozu Gezdiren Kayık
Longozun içinde fazla tesis yok. Bir tesis, zamanında “Recep İvedik-6”nın çekildiği mekanlardan birisine ev sahipliği yapmış. “Ünlenmiş” bir yer olmalarından dolayı sanırım, müşteriler ile ilişkileri çok zayıf. Dakikalarca oturup sipariş almalarını bekleyip, ardından da seslenmemize rağmen sipariş almamalarından dolayı terk etmek durumunda kaldık. Girişe yakın bir başka yer ise daha çok içecek türü imkana sahipti. Sonuçta oraya “Aç gitmeyin” derim. Ya da kendi pikniğinizi yapacak şekilde gidin.
Kayıkla Gezim – Su Yolları
Recep İvedik-6’nın Çekildiği Mekan