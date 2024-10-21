YAZAMADIKLARIM/KARACABEY LONGOZU (KARACABEY – BURSA)

Karacabey Longozu, Susurluk Irmağı’nın Marmara Denizi kıyısında oluşturduğu Kocaçay Deltası’ndaki göl, bataklık, kumul ve ormandan oluşan bir yapı. Karacabey Longozu ülkemizde kalan son birkaç longozdan birisi. Burayı korumak bu anlamda çok önemli.

Longoz, kelime anlamı olarak denize yakın ormanlık bölgeden geçen derelerin getirdiği kumların, kıyıda set oluşturması sonucu dere ağzının kapanması ve derenin aktığı yerlerde gölcükler oluşturması demek. Buralarda orman ve suyun birleşmesi sonucu doğal bir güzellik ortaya çıkıyor.

Karacabey Longozu’nda çok sayıda birbirine bağlı gölcük, ormanlık yapının içerisinde her bir alanda farklı güzellik sergiliyor. Kumul bandı çok çeşitli floraya sahip. Dişbudak, kızılağaç ve söğüt gibi farklı ağaç türleri sulak alanlarda yüzlerce yılın hikayesini sizlere görsel olarak aktarırken; ağaçkakan türleri, sülünler, sincaplar ‘atalarımız da bunun şahidiydi’ diyorlar. Hele ki bülbüller, ibibik kuşları ve üveyik seslerinin sunacağı dinleti, unutamayacağınız dakikalar olarak hafızanızda yer alacak.

Orman + Su = Longoz

Ormanın bitimindeki alanda bir kuş gözlem kulesi var. Her yıl yüzlerce türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan delta, mevsimine göre göç aylarında pelikan, kartal, flamingo gibi kuşları ağırlıyor. Kocaçay Deltası’nda üreyen kuş türleri arasında kara leylek, paspaş patka, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, küçük balaban, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş, çıkrıkçın, macar ördeği, elmabaş patka, ak kuyruklu kartal, sakarmeke, poyraz kuşu, sumru, küçük sumru var. Kulenin ilerisi, deltanın Marmara Denizi ile birleştiği nokta. Burada denize girme imkanı da var.