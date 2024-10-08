YAZAMADIKLARIM/ARAPAPIŞTI KANYONU: ŞEHİRLER ARASINDA PAYLAŞILAMAYAN DOĞA…

Arapapıştı Kanyonu; Aydın, Denizli, Muğla illerinin sınırları içerisinde yer almakta. Aydın ve Denizli sınırları içerisinde yer alan bölümlerini gezdik.

Sit alanı olarak ilan edilen Arapapıştı Kanyonu, Kemer Barajı’nı besleyen Akçay Nehri boyunca 6 kilometre devam ediyor. 380 metre yüksekliğe sahip yerler bulunmakta. Kanyona “Leylekler Vadisi” de denmekte.

7. yüzyılda Bizans İmparatoru Heraklius döneminde, doğudan Arap akınları olmaktaymış. Rivayete göre; Afrodisias’ı istila eden Arap orduları, bu derin kanyona geldiklerinde şaşırıp kalmışlar ve karşıya geçememişler. O nedenle de buraya “Arapapıştı” denmiş.

Kanyon sadece doğal güzellikleri ile değil, 2500 yıllık tarihi geçmişi ve antik dönem izleri ile de bölge halkı tarafından “Dünyanın 8. Harikası” olarak nitelendiriliyor.

Arapapıştı Kanyonu, mevsimine göre rafting ve yürüyüş yapılabilecek bölümlere sahip. Zengin bitki örtüsü ve çeşitli kuş türleri kanyon gezisinde görebilecekleriniz içerisinde yer almakta.