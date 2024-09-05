YAZAMADIKLARIM/AĞIN

FIRAT’IN SAKLI CENNETİ: AĞIN

Elazığ’ın huzurlu bir ilçesi olan Ağın’a ne gitmeye ne de her seferinde gördüklerimi yazmaya doyamıyorum. Doğanın tüm güzelliklerini cömertçe, üstelik de karşılığında sizden hiçbir şey beklemeden sunan Ağın, anlatılmaz yaşanır.

İlçe, cennet olmasına cennet de başlıkta belirttiğim gibi “saklı” falan değil. Herkesin gözü önünde bir yer. Ağın’ın en önemli özelliği, mütevazılığından dolayı kendini fazla anlatmaması, anlatanlarının yeterince olmaması ve bu nedenle de turizm anlamında yeterince gelişmemesi. Gelin bu cennete bir kez daha göz atalım ve görmeyenleri buraya çağıralım.

Köprü – Hurşit Kuş Ormanı

Ağın’ın daha girişinde sizleri sanki İstanbul Boğazı’ndaki asma köprülerden birisi karşılıyor. Ağın’ın eski adı “Karamağara”, yeni adı ise Şehit Mehmet Şevket Uzun olan bu köprüsü, yapıldığında ülkemizin en uzun 4. asma köprüsü unvanını almıştı.

Ağın’a varır varmaz kadim dostum Nazım Yazıcı’nın, Hurşit Kuş Ormanı’nda, bizler için hazırladığı balık muhabbetinde bulduk kendimizi. Dönemin kaymakamlarından Hurşit Kuş’un ağaçlandırdığı yere bölge halkı vefasını göstererek, “Hurşit Kuş Ormanı” adını vermiş. Bu noktada, “Her kaymakam böylesi kalıcı büyük bir esere imza atsaydı, ilçe bugün bulunduğu konumun çok üstünde olurdu.” düşüncesine kapıldık. Aralarda çok iyi hizmet veren kaymakamları tenzih ediyorum.