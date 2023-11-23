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Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları

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Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları
Enuygun.com, pasaport ve vize zorunluluğu olmadan, sadece çipli kimlik kartıyla ziyaret edilebilecek yurt dışı destinasyonları tanıttı. Bu rotalar, Euro kullanmadan seyahat edebileceğiniz ekonomik seçenekler sunuyor.
Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları 1 14

Türkiye’den Vizesiz Seyahat Edilebilen Ülkeler

Enuygun.com, yıl sonuna kadar yurt dışına çıkmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartıyla giriş yapılabilecek ülkeleri listeledi. Bu ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu destinasyonlar, hem kolay ulaşım hem de ekonomik tatil imkanları sağlıyor.

Moldova: Kimlik Kartıyla Avrupa’da Bir Keşif

Moldova, 90 günlük vizesiz kalma imkanı sunuyor. Başkent Kişinev, Moldova Ulusal Tarih Müzesi, Great Central Park ve Stefan Cel Mare Bulvarı gibi yerlerle zengin bir kültürel deneyim vaat ediyor. Moldova’ya seyahat ederken tadabileceğiniz lezzetler arasında polenta ve racitura bulunuyor. Moldova’ya uçuş fiyatları da oldukça ekonomik.

Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları 2 24

Azerbaycan: Tarihi ve Modernin Buluştuğu Yer

Azerbaycan, 90 gün süreyle vizesiz ziyaret edilebilir. Bakü ve Gence, müzeleri, parkları ve lezzetli yemekleriyle dikkat çekiyor. İçeri Şehir, Şirvanşahlar Sarayı ve Hazar Denizi boyunca uzanan modern gökdelenler Azerbaycan’ın görülmeye değer yerleri arasında. Bakü’ye ulaşım kolay ve uçak biletleri cazip fiyatlarla sunuluyor.

Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları 3 34

Gürcistan’da Pasaportsuz Tatil

Gürcistan, doğal güzellikleri ve zengin mimarisi ile dikkat çekiyor. İstanbul’dan Batum veya Tiflis’e kısa sürede uçakla ulaşabilirsiniz. Batum, modern Ali ve Nino heykelleri, Batum Bulvarı ve Batum Botanik Bahçesi gibi cazibe merkezleriyle öne çıkıyor. Tiflis'te ise Eski Tiflis, Kala bölgesi ve Sameba Katedrali gibi tarihi yerleri keşfedebilirsiniz. Batum ve Tiflis için uçak bileti fiyatları oldukça uygun.

Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları 4 44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Yakın ve Cazip Bir Rota

30 gün süreyle kimlik kartıyla ziyaret edilebilen Kuzey Kıbrıs, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkıyor. Bellapais, Girne Kalesi ve Selimiye Camii gibi yerler mutlaka görülmeli. Kıbrıs’a ulaşım Türkiye’nin her yerinden mümkün ve uçak biletleri oldukça uygun fiyatlarla bulunabiliyor.