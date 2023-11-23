Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları

Türkiye’den Vizesiz Seyahat Edilebilen Ülkeler

Enuygun.com, yıl sonuna kadar yurt dışına çıkmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartıyla giriş yapılabilecek ülkeleri listeledi. Bu ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu destinasyonlar, hem kolay ulaşım hem de ekonomik tatil imkanları sağlıyor.

Moldova: Kimlik Kartıyla Avrupa’da Bir Keşif

Moldova, 90 günlük vizesiz kalma imkanı sunuyor. Başkent Kişinev, Moldova Ulusal Tarih Müzesi, Great Central Park ve Stefan Cel Mare Bulvarı gibi yerlerle zengin bir kültürel deneyim vaat ediyor. Moldova’ya seyahat ederken tadabileceğiniz lezzetler arasında polenta ve racitura bulunuyor. Moldova’ya uçuş fiyatları da oldukça ekonomik.