ÖREN'İN LEZZETLERİ (2)-MİLAS

HAMUR İŞLERİ PİZZA: MİGRA Yat Limanı'nda bulunan Migra Pizza'nın güler yüzlü sahibi Özgür Örekli, aynı zamanda pizza ustası. Restoranı eşi Başak hanımla birlikte yönetiyor. Normal pizza restoranlarından çok farklı ürünler menülerinde yer alıyor. Tattığım tüm ürünleri tavsiye ederim. Bunların başında Özgür beyin kendi adını verdiği, içerisinde bonfile ve ev yapımı beğendi bulunan "Özgür Beğendi", pastırma ve Ayvalık loru bulunan "Baron", baron karışımının içerisinde yer aldığı "Picasso" gelmekte. Restoranın diğer ilgi çeken pizzaları: Armut, bal ve cevizli olan tatlı bir pizza türü "Sui", içerisinde kuru incir ve cevizin yer aldığı "Pastırmalı", patlıcan, brokoli, havuç ağırlıklı "Bahçe" ve 3 çeşit mantarın bulunduğu "Fungi". Sonuçta Migra'da bir gün pizza yediğinizde, bir başka gün buraya yeniden gitmek için birçok "pizza nedeniniz" olacak. Burrata Salatası'nı ise özellikle tavsiye ederim. Migra Pizza'da Özgür Örekli ve Başak Örekli ile

PİDE-LAHMACUN: YAVUZERLER Yavuzerler Pide'nin sahibi Ali Vire, eşi Gülcan hanım ile birlikte restoranı yönetiyor. Kendisi bir pide ustası olan Ali beyin pidelerini özel yapan en önemli husus, bizzat kendisinin fırının başında olması. Yalıda bulunan restoranın; Bozdoğan Peynirlisi ismi verilen pidesi (kaşar peyniri, tulum peyniri, maydanoz ve yumurtadan yapılıyor) ile Ballı Tahinli Pidesi özel ürünleri. Kuşbaşılı Pidesi ile Lahmacunu ise benim tercihlerim. Yavuzerler Pide'de Gülcan Vire ve Ali Vire ile MANTI: NURİ'NİN YERİ Ören'in araçlara kapalı kordonunda, Yat Limanı'nın girişine yakın bir noktada olan Nuri'nin Yeri, sadece mantı yapmıyor çeşitli ürünleri ile müşterilerine hizmet veriyor.

Renkli kıyafetleri ile ilgi çeken Nuri bey, oğlu Umut ile birlikte işlerinin başında duruyor. Gizli kahraman ise eşi Mahiye hanım. Bu müesseseyi seçme nedenimiz olan mantıyı da zaten Mahiye hanım yapıyor. Yıllar sonra gerçek ev mantısını Nuri'nin Yeri'nde yeme imkanı bulduk. Nuri beyin önemli özelliğinden birisi çok iyi çay demlemesi. Sırrı kendinde olan çayın servisini de bizzat kendisi yapıyor. Nuri'nin Yeri'nde Mahiye Can ve Nuri Can ile

BÖREK-GÖZLEME: İLKAY BÖREK EVİ İlkay Börek Evi ilk olarak Köyiçi'nde Göcekbaşı denilen mevkide açılmış. Daha sonra talep üzerine Yalı'da da bir şubesini açıyor. Sahibi İlkay Kuray Göcekbaşı'nda, kızı Ayşenur da Yalı'da işin başında duruyorlar. Anne, kız börekevindeki tüm ürünlerin yapımında başroldeler. Gözleme ve börek tipi ürün yapan birçok yer var Ören'de. İlkay Börek Evi'ni öne çıkaran özellik sadece ürünlerdeki lezzet değil, aynı zamanda hijyene önem vermeleri. Gerek börek gerekse gözlemede tüm ürünler lezzetli. En çok tercih edilenleri patlıcanlı gözleme ve balkabaklı börek. Benim favorim otlu peynirli gözleme ile patatesli börek. Yemekten sonra "Saraylı" ismi verilen tatlısından almanızı özellikle tavsiye ederim, tabi kalmışsa. Sanırım talep çok olduğu için ben çoğu zaman yakalayamıyorum. Yayvan bir şekilde cevizli olarak yapılan bu tatlı, hafif olan tadıyla kendinize hakim olamazsınız aşırı miktarda yiyebileceğiniz bir ürün. "Dikkatli olun!" derim.

İlkay Börek Evi'nde Ayşenur Kuray ile ATIŞTIRMALIKLAR KOKOREÇ: KOKOREÇ DÜKKANI Köyiçi'nde bulunan Kokoreç Dükkanı'nda Furkan Özdil, babası Ayhan bey ile birlikte işin başında duruyor. Burada kokoreç yediğinizde, diğer yediğiniz kokoreçlerin hepsini unutacaksınız, hatta "Bugüne kadar yediklerim gerçek kokoreç değilmiş" bile diyebilirsiniz. Kokoreç, Balıkesir'den gelen kuzu etinden hazırlanmış. Kokoreçi yerken Furkan ustadan işin bazı inceliklerini öğrendim. Ekmek arası yediğiniz kokoreçte, diğer kokoreççilerdeki gibi (buna ünlü kokoreç markaları dahil) domates, biber ağırlıklı bir ürün yemiyorsunuz. Böylelikle şişirme bir kokoreç yemiş olmuyorsunuz. Furkan'ın önerisi üzerine porsiyon yediğim kokoreçe çok az tuz ve baharat kattığımda kokoreçin gerçek tadına ulaştım ve de Kokoreç Dükkanı'nın farkını gördüm; hem müthiş bir lezzet tadıyordum hem de kokoreçin kendine has kokusunu hiç almıyordum. Bu dükkanın bana göre diğer önemli bir ürünü sucuk ızgara. Dana etinden yapılan sucuk, Bursa'dan geliyormuş. Çok açık ve net olarak bugüne kadar yediğim en güzel sucuklardan birisiydi diyebilirim. Dükkanın bir başka ürünü ise kendi yapımları olan İnegöl Köfte.

Furkan, kokoreç dışındaki ürünleri, grup halinde gelenlerde, içlerinde kokoreçten hoşlanmayanlar olduğu zaman alternatif ürünler dükkanda bulunsun diye menülerine eklediklerini söyledi. Ancak burada alternatif ürün bana göre yok, ürünlerin hepsi ana ürün. Kokoreç Dükkanı'nda Furkan Özdil ile TOST: TOSTMAN Milasos Tost, Ören'de bilinen adıyla Tostman, Yalı'da yer alıyor. Ancak Ören'de ilk tanınması Kordon'da renkli bir minibüste başlıyor. Kordon'daki altyapı çalışmaları nedeniyle şimdilik buraya taşınmış. Sahibi Mehmet Şenel Gezen, Milas'ta da bir şubelerinin olduğunu orayı da oğlunun çalıştırdığını söyledi. Tostman'in tostu ve bazı ürünleri tosttan daha öte birşey.

Bunlardan birincisi Çökertme Tostu. Mehmet beyin tamamen kendi ürünü olan bu tost; bazlama, kavurma, kaşar peyniri, baharat çeşitleri, soğan, kapya biberi, salça, turşu ve domatesten oluşuyor, yanında ince dilim patates cips ile servis ediliyor. Mehmet beyin bir başka kendi ürünü ise Keramos Sandviç. Bu sandviç; sosis, Rus salatası, turşu, ketçap, mayonez, salça, hardaldan oluşuyor. Bilinen ama Mehmet beyin elinde farklı bir lezzet bulan bir başka ürün ise Milas Tost. Bu tost ise normal ekmek, Afyonkarahisar'dan gelen kasap sucuk, yumurta, kaşar peyniri, ketçap, mayonez, salça ve turşudan yapılmakta. Ürünlerin tümünde kullanılan ekmekler, ürünlerle birlikte işleniyor. Malzemeden kaçılmıyor, aksine bolca konuluyor, boşluk kalmayacak şekilde. Bir tostun yapılışı neredeyse yarım saat sürüyor. Yapılan her işteki özeni yerinde görüyorsunuz. Bu kadar ürün ve bu kadar özen olunca lezzette doğru orantılı olarak artıyor. Gece saat 03.00'e kadar açık olan Tostman'den memnun kalmadan çıkma imkanı yok.

Tostman'de Mehmet Şenel Gezen ile SİMİT: ÖZBAŞAK Köyiçi'nde bulunan Özbaşak Fırınının sahibi Kemal bey, eşi ile birlikte işlerini yürütüyor. Fırının tüm ürünleri güzel olsa da simiti bir başka güzel. İngilizceyi çok iyi bilen Kemal bey uluslararası firmalarda çalışmış. Hatta bir çok ülkede mesleki eğitimler vermiş. Bir ilçemizin mahallesindeki fırıncı bir kardeşimizin bu boyutta işinin ehli olması ülkem adına beni son derece gururlandırdı.

MİDYE DOLMA: ÖREN MİDYECİSİ Ören Midyecisi'nin sahibi Yılmaz Beşer, Mardin'den 40 yıl önce geldiğinde bu işe başlamış. Şimdi ise Muğla'ya bağlı birçok yerde bu işi sokak midyecisi olarak yapıyor. Yılmaz beyin Ören'de kordonda iki tezgahı var; birinde oğlu İbrahim, diğerinde satış tekniği ile Ören'in dikkat çeken bireylerinden birisi olan Vedat Şen bulunuyor. Midye dolmalara o müthiş lezzeti veren kişi ise Yılmaz beyin eşiymiş. Denizlerin kirliliğini emdiğini bildiğim için yemekten genelde imtina ettiğim midyenin, çiftlikte yetiştirenlerinde bu tehlikenin olmadığını öğrendim. Balıkta olmasa da midyede bundan sonraki tercihim "çiftlik ürünü" olacak. PUB MÜZİK: TOTEM Ören'de haftada birkaç kez canlı müzik yapan bir-iki restoranın dışında canlı müzik yapan yer yok. Bu nedenle hergün canlı müzik yapan Kordondaki Totem Pub, alternatifsiz bir mekan.