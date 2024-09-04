ÖREN'İN LEZZETLERİ (1)-MİLAS

YEMEK DÜNYA YEMEKLERİ: EL CORAZON - EL PASO Yat Limanı'nda bulunan El Corazon Restoranı, El Paso ismini de birlikte kullanıyor. Ören'in alternatifsiz restoranlarından birisi olan El Corazon, bu beldede dünya yemekleri yapan tek mekan. El Corazon'un sahibi Hakan Temizsoylu, Müdür Çetin Şahin ile birlikte restoranın çalışması hakkında bilgi verdi. Restoranın önemli özelliklerinden birisi öncelikli olarak yerel ürünleri kullanmayı tercih etmeleri. Meksika mutfağı başta olmak üzere menüsünde dünya mutfağından farklı ürünler bulunan El Corazon'da etlerin kalitesi tartışmaya açık olmayacak derecede güzel. Restoranda; Oğlak Tandır ve Çökertme Kebabı gibi yerli ürünler de yüksek kalitede servis ediliyor. Onlarca muhteşem görünümlü meze içerisinde öne çıkanlar; fırında yapılan yağsız mücver, somon sarma, sıcak ot (tereyağında yapılan pazı ağırlıklı). Şef Aşçı Kadir Subaşı'nın ifadesine göre ara sıcak menüsü günlük olarak değişiyormuş. Mevcut yirmi civarında ara sıcak çeşidini görünce hangisini tercih edeceğinizi şaşırıyorsunuz. Birkaç örnek; Balık Mantı (içerisinde levrek, karides, peynir, karabiber bulunuyor), Karidesli Milföy (festo sos ile servis ediliyor) (midye ile yapılanı da varmış), Beğendili Karides, Balık Kroket (levrek, karides, mezgit içerikli, üzerinde Antep fıstığı bulunuyor) (bunun 'atom' ismi verilen acılısı da yapılıyormuş), Asma Yaprağında Levrek. Ürünlerin birini diğerinden ayırmak haksızlık olsa da Balık Mantı, Karidesli Milföy ve Balık Kroket benim için "damak çatlatan" kıvamındaydı.

Alternatifsiz olmasına rağmen çeşitlilikten ve kaliteden taviz vermeyen restoran yetkilerini özellikle tebrik etmek gerek. El Corazon - El Paso'da Çetin Şahin, Hakan Temizsoylu ve Kadir Subaşı ile BALIK-MEZE: MAVİ GÜVERTE Yalı'da kordonda bulunan Mavi Güverte tam bir balık restoranı. Orhan Ailesi birlikte yönetiyorlar. Baba Onur Orhan daha çok balıkçılık yapıyor, anne Meral Orhan restoranda. Orhan Ailesi'nin oğulları Oğulcan ile Yılmaz ise hem balıkçılıkta babaya yardım ediyorlar hem de restoranı yönetiyorlar.

Bu mekanda sorulacak en yanlış soru, balıkları incelerken, "Çiftlik balığı var mı?" sorusu olur. Çünkü balıkçılık yapan bir ailede denizden çıkan ürün dışında bir deniz ürünü bulunması zaten olanaksız. Bu nedenle deniz ürünlerinde oldukça iddialılar. Çupranın filetosu veya bonfilesi en tercih edilebilecek balık ürünleri. Meze ve ara sıcak çeşitliliği oldukça fazla ve lezzetli. Mezelerde; Acılı Peynir Ezmesi, üstü bademli Kabak Girit, Enginar Ezme, Kalp Enginarı. Ara Sıcaklarda; İstiridye Mantarı, Levrek Simit farklılık arzeden ürünler. Mavi Güverte'de Oğulcan Orhan ile KEBAP: İSTANBUL RESTORAN Başta Adana ve Urfa kebap olmak üzere kebap çeşitlerinin her türünü müthiş bir lezzet bandında ve sade bir sunum ile kordondaki İstanbul Restoran'da deniz kıyısı nda tadabilirsiniz. Restoranın sahibi Zeki Teselli, "zırh çekerek" hazırladıkları kebabın etinin özenle seçildiğini söyledi. Bu özene, ustalık da eklenince kebapların güzelliğinin sırrını anlıyorsunuz. Bir de yanına şalgam suyu sipariş verirseniz, değmeyin yeme keyfinize.

İstanbul Restoran'da Zeki Teselli ile EV YEMEKLERİ-ZEYTİNYAĞLILAR: ÇÖREKOTU Yalı'da bulunan Çörekotu'nun sahibi Ummahan Güler. Restoranın Milas'ta da bir şubesi var. Ören'de bizi Zerrin İzci karşıladı. Daha restoranın girişi, Ummuhan hanımın soyadı gibi bizi 'gülerek' karşıladı. Dükkanın şirinliği, nostaljik radyo gibi farklılık arzeden objeleri, masa ve tezgahların düzeni, tuvaletlerin kapısından içine kadar temizliği ve her yerde hissettiğiniz hijyen sizi daha en başta rahatlatıyor ve kendinizi evinizde hissettiriyor, "İşte 'kadın elinin farklılığı" diyorsunuz. Restorandaki ürünlerin bir bölümünü Ummuhan hanım kendi elleriyle yapıyormuş, bir bölümünü de Zerrin hanım. Tattığım ürünler içerisinde yer alan Ekşili Köfte, bilinenden çok farklı. İçerisinde sarımsak, nohut olan ekşili köftenin, köftesi küçük parçalar halinde ve yemek olarak daha ekşi. Tatar isimli yoğurtlu karışık kızartmayı müşteri istediğinde o anda hazırlıyorlar. Peynir ve 5-6 çeşit ottan yapılan coğrafi işaretli Milas Böreği, son derece bol malzemeden hazırlanmış. Zeytinyağlı yaprak sarması oldukça ince sarılmış, tadı da bildiklerimizden daha ekşi. Bu şekilde daha çok rağbet görüyormuş. Doğrusu benim de hoşuma gitti. Tuzlu kurabiye, tarçınlı un kurabiyesi ağızda dağılıyor. Farklı tatlı çeşitleri de bulunuyormuş. Benim gittiğimde ıslak kurabiye mevcuttu. Ekmek olarak bazlama ekmeği servis ediliyor. Farklı günlerde farklı zeytinyağlı ev yemekleri yapılıyor. Menülerinde son derece lezzetli olan mantı da bulunmakta. Hatta mantıda tadım yapmayı unutup, tüm tabağı silip süpürdüm. Turşu, reçel gibi ürünler kendi yapımları, tereyağ, yoğurt gibi ürünler ise köylülerden alınıyor.

Restoranda kahvaltı da veriliyor. Kahvaltıda kabak çiçeği dolması, mücver gibi farklı ürünler bulunuyor. Sonuçta; Ummuhan hanımın da Zerrin hanımın da elleri lezzetli. Çörekotu'nda Zerrin İzci ile

ÇORBA: ÇORBACIM Yalı'da bulunan Çorbacım, Ören'in alternatifsiz yerlerinden birisi. Yeni açılan bu yer, aslında Ören'de bir boşluğu doldurmuş. Restoranın sahibi Nizamettin Bey, usta ise Gaziantepli Mehmet Usta. Tüm çorbalarda iddialı olan Çorbacım'da "Beyran Çorbası"ndan tattım. Gaziantep'te bulduğum "Beyran" lezzetini burada buldum. Mercimek, Ezogelin, Tavuk Çorbası, Kelle Paça, İşkembe Çorbası gibi bilinen çorbaların haricinde gerdandan yapılan Muğla Kebap Çorbası gibi çorba çeşitlerini de Mehmet Usta farkı ile Çorbacım'da tadabilirsiniz. Çorbacım'da Mehmet Usta ile

TATLI-KAFE TATLI: ÖZSÜT Bu bölümü yazarken, diğerlerinde olduğu gibi yerel bir pastaneden bahsetmek isterdim, tüm yurt sathında tanınan Özsüt yerine. Ancak ve de maalesef ki tavsiye edebileceğim özel bir ürüne sahip bir pastane göremedim. O nedenle bilinen bir mekan olsa da ürünlerinin kalitesi tartışılmayan Özsüt'ün kordonda bulunan Ören Şubesini yazmak istedim. Ören Özsüt'ü Seyit Ali Şahin bey eşi Tuğba hanım ile birlikte işletiyor. Daha doğrusu işin başında daha çok Tuğba hanım var. Özsüt'de, Fırın Sütlaç benim favori tatlımdı. Buna son dönemde baklava lezzeti içeren bir pasta olan Baklava Pasta da eklendi. Özsüt'in diğer iddialı ürünleri Özsüt'ün Aynası isimli pastası ile Asansör isimli tatlısı. Özsüt'ün Aynası Fransa'da "Le Journal Patissier" isimli pasta yarışmasında birincilik ödülü kazanmış, hafif ve de lezzetli bir tatlı. Asansör ise altı ekmek kadayıfı üstü ise kazandibi olan ve yanında sade dondurma ile servis edilen bir tatlı. Asansör, diğer tatlılara göre biraz daha şekerli. Bu arada Seyit beyden Özsüt'teki ürünlerde kullanılan çikolatanın, Fransa'nın pastalarda kullanılan ünlü Varuna çikolatası olduğunu öğrendim. Tatlılarda sadece manda sütü kullanılmaktaymış.

Özsüt'de Tuğba Şahin ve Seyit Ali Şahin ile Yat Limanı'nda bulunan Little Havana, burger ve sepet çeşitliliğine sahip. Köfte, bonfile, tavuk gibi ürünler de menüde bulunmakta. Tatlı ve içecek çeşitliliği tercih yapmakta zorlanacağınız kadar var. Tatlıda Çikolatalı Meyveli Fondü, içecekde ise Pembe Enerji tercihlerim oldu. Kafeyi diğer kafelerden öne çıkaran en önemli unsur şirinliği. Sahibi Ceyda Aker, hanım eli değen bir yerin nasıl zevkli bir yer haline getirilebileceğini en iyi şekilde göstermiş. Little Havana'da