Kadınların yüzde 65’i cinsiyet eşitliğini destekleyen mekanları tercih ediyor

Serap Akçay, pandeminin ardından kafelerin sadece sosyalleşme alanı olmanın ötesine geçip iş hayatının ve yaratıcılığın merkezi haline geldiğini belirtti. Müze Gazhane’de gerçekleşen Kahve Zirvesi 2024’te konuşan Akçay, “Bugün kafeler, sadece kahve içilen yerler değil, iş bağlantılarının kurulduğu, projeler üzerinde çalışıldığı, yaratıcı iş birliklerinin yapıldığı üretkenlik merkezleri haline geldi,” dedi. Akçay, pandemi sonrası dönemde insanların kafelerde vakit geçirme alışkanlıklarının yenilikçi çözümlerle değiştiğini ve kafe kültürünün yeniden şekillendiğini vurguladı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilirlik Kafe Tercihlerini Şekillendiriyor

Serap Akçay, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi değerlerin kafe tercihlerinde giderek daha belirleyici olduğunu belirtti: “Araştırmalara göre, kadınların yüzde 65’i toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen mekanları tercih ediyor. Bu oran oldukça anlamlı. Biz de de la Pau Coffee Co. olarak müşteri profilimizde yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek misafir oranına ulaştık.” Kafelerde estetik ve konforun yanı sıra toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarının da önem kazandığını vurgulayan Akçay, “Organik ve katkısız ürünlere olan talep artıyor. Bu nedenle, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. Sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, iş modelimizin vazgeçilmez bir parçası,” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Akıllı Sistemler

Modern kafe kültürünün teknoloji ve akıllı sistemlerle entegrasyonunun önemine değinen Akçay, “Yeni çağda, teknoloji ve yapay zekadan bağımsız bir kafe dünyası düşünülemez. Biz de akıllı sistemleri mekanlarımıza entegre ederek müşterilerimize üretken olabilecekleri , konforlarını arttıran ve kahve deneyimlerini arttıracak ortamlar sunuyoruz.’’ dedi. Ayrıca, plastik tüketimini azaltan kampanyalar düzenlediklerini ve “Az atık, çok kahve” bilinciyle termos kullanımını da teşvik ettiklerini belirtti.

Türk Kahvesi ve Kadın Üreticilerin Gücü

Serap Akçay, Türk kahvesinin kafe kültürünün gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti: “Türk kahvesi, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Biz de kafe sahipleri olarak bu durumu korumalıyız. Dünya genelinde kahve üretiminin yüzde 70’inde kadınların yer aldığını biliyor musunuz? Kadınların emeği, kahve dünyasını şekillendiriyor ve bu da kafe deneyimini zenginleştiriyor.”

de la Pau Coffee Co.’nun Gelecek Stratejisi: Yaratıcı Deneyimler

Akçay, de la Pau Coffee’nin sadece bir kahve markası olmadığını, müşterilerine yaratıcı ve anlamlı deneyimler sunmayı hedeflediğini belirtti: “Kahveli Sanat etkinlikleri, sanatçılarla iş birlikleri ile müşterilerimize farklı deneyimler yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yeni kafe kültürü, yenilikçi girişimciler sayesinde hızla gelişmeye devam edecek.”