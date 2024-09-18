Kadınların yüzde 65’i cinsiyet eşitliğini destekleyen mekanları tercih ediyor
Serap Akçay, pandeminin ardından kafelerin sadece sosyalleşme alanı olmanın ötesine geçip iş hayatının ve yaratıcılığın merkezi haline geldiğini belirtti. Müze Gazhane’de gerçekleşen Kahve Zirvesi 2024’te konuşan Akçay, “Bugün kafeler, sadece kahve içilen yerler değil, iş bağlantılarının kurulduğu, projeler üzerinde çalışıldığı, yaratıcı iş birliklerinin yapıldığı üretkenlik merkezleri haline geldi,” dedi. Akçay, pandemi sonrası dönemde insanların kafelerde vakit geçirme alışkanlıklarının yenilikçi çözümlerle değiştiğini ve kafe kültürünün yeniden şekillendiğini vurguladı.
Serap Akçay, pandeminin ardından kafelerin sadece sosyalleşme alanı olmanın ötesine geçip iş hayatının ve yaratıcılığın merkezi haline geldiğini belirtti. Müze Gazhane’de gerçekleşen Kahve Zirvesi 2024’te konuşan Akçay, “Bugün kafeler, sadece kahve içilen yerler değil, iş bağlantılarının kurulduğu, projeler üzerinde çalışıldığı, yaratıcı iş birliklerinin yapıldığı üretkenlik merkezleri haline geldi,” dedi. Akçay, pandemi sonrası dönemde insanların kafelerde vakit geçirme alışkanlıklarının yenilikçi çözümlerle değiştiğini ve kafe kültürünün yeniden şekillendiğini vurguladı.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilirlik Kafe Tercihlerini Şekillendiriyor
Serap Akçay, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi değerlerin kafe tercihlerinde giderek daha belirleyici olduğunu belirtti: “Araştırmalara göre, kadınların yüzde 65’i toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen mekanları tercih ediyor. Bu oran oldukça anlamlı. Biz de de la Pau Coffee Co. olarak müşteri profilimizde yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek misafir oranına ulaştık.” Kafelerde estetik ve konforun yanı sıra toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarının da önem kazandığını vurgulayan Akçay, “Organik ve katkısız ürünlere olan talep artıyor. Bu nedenle, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. Sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, iş modelimizin vazgeçilmez bir parçası,” dedi.
Sürdürülebilirlik ve Akıllı Sistemler
Modern kafe kültürünün teknoloji ve akıllı sistemlerle entegrasyonunun önemine değinen Akçay, “Yeni çağda, teknoloji ve yapay zekadan bağımsız bir kafe dünyası düşünülemez. Biz de akıllı sistemleri mekanlarımıza entegre ederek müşterilerimize üretken olabilecekleri , konforlarını arttıran ve kahve deneyimlerini arttıracak ortamlar sunuyoruz.’’ dedi. Ayrıca, plastik tüketimini azaltan kampanyalar düzenlediklerini ve “Az atık, çok kahve” bilinciyle termos kullanımını da teşvik ettiklerini belirtti.
Türk Kahvesi ve Kadın Üreticilerin Gücü
Serap Akçay, Türk kahvesinin kafe kültürünün gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti: “Türk kahvesi, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Biz de kafe sahipleri olarak bu durumu korumalıyız. Dünya genelinde kahve üretiminin yüzde 70’inde kadınların yer aldığını biliyor musunuz? Kadınların emeği, kahve dünyasını şekillendiriyor ve bu da kafe deneyimini zenginleştiriyor.”
de la Pau Coffee Co.’nun Gelecek Stratejisi: Yaratıcı Deneyimler
Akçay, de la Pau Coffee’nin sadece bir kahve markası olmadığını, müşterilerine yaratıcı ve anlamlı deneyimler sunmayı hedeflediğini belirtti: “Kahveli Sanat etkinlikleri, sanatçılarla iş birlikleri ile müşterilerimize farklı deneyimler yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yeni kafe kültürü, yenilikçi girişimciler sayesinde hızla gelişmeye devam edecek.”
Paneldeki Diğer Katılımcılar
Kahve Zirvesi’nde yer alan diğer katılımcılar da sektördeki değişen dinamiklere dair önemli değerlendirmelerde bulundular. Caffe Nero CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, kahve sektörünün artık sadece içecek satışı değil, aynı zamanda rahatlık ve dijital bağlantı sunan alanlara dönüştüğünü belirtti. The Whirl Roastery Üretim Müdürü Özgün Sarısoy, sürdürülebilirlik ve yerel üreticilerle iş birliğinin önemini vurgularken, Sürdürülebililirlik Uzmanı Duygu Fendal da tüketici tercihlerinin çevre dostu ürünlere kaydığını ifade etti.