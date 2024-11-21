BULGARİSTAN-2 BURGAZ/NESEBAR

Bazı şehirler için “fazla görülecek bir yeri yok” derler. 400 binden fazla nüfusu ile Bulgaristan’ın dördüncü büyük şehri olan Burgaz için de böyle deniyor. Ama ben oldum olası bu görüşe karşıyımdır. Bu sözlere çok aldırmam; gezerim ve mutlaka kendimce önemseyebileceğim bir şeyler bulurum.

Burgaz’a Varna’dan gelirken kuzeydoğuda ilk olarak bir göl ile karşılaştık. Atanasovska isimli bu göl, göçmen kuşların yolu üzerinde olduğu için yılın belli aylarında onları konuk ediyormuş. Burgaz Gölü olarak da ismi bilinen Vaya Gölü ise şehir merkezinin güneybatısında yer alıyor. Bu gölün adı özellikle gezilecek yerler arasında geçmekte. Burgaz’ın merkezinde “Deniz Park” diye bir park var. Aynı Varna’nın Deniz Park’ında olduğu gibi burada birçok etkinlik yapma imkanı var. Parkın hemen önünde Burgaz’ın Karadeniz kıyısında uzanan plajı bulunuyor. Parkın bittiği noktada tren istasyonu var. Sonuç olarak Burgaz şehir merkezinin üç tarafı sular ile çevrili diyebiliriz.

Burgaz, Tren İstasyonu

Tren istasyonunun karşısından araç trafiğe kapalı olan alana yani şehir merkezine giriş yapmak mümkün. Burası tam bir gezinti yeri. Restoranlar, kafeler, alışveriş yerleri, tarihi binalar her şey burada. Adeta Burgaz’ın kalbi burada atıyor. Ama mevsim itibari ile havaların soğuk olması sebebiyle tahmin ettiğimiz canlılıkta değildi.