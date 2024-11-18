BULGARİSTAN-1 VARNA

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyılarını bir tur ile gezdik. Genelde kendi programımı yaparak gezmeyi tercih ederim, özgürce gezmek adına ama bu defa öyle olmadı. Gezmek istediğim yerler içerisinde olan Retro Müzesi, Taş Ormanı gibi yerler tur programında olmadığı için gezemedim.

Turun ilk durağı Varna’ydı. Burgaz’dan gelirken oldukça uzun ve yüksek bir köprü olan Asparuhov Köprüsü’nden geçtikten sonra Varna şehrine vardık. Köprü Karadeniz’in karaya doğru girinti yaptığı bir yere inşa edilmiş. Dolayısıyla büyük gemilerin geçebilmesi için oldukça yüksek yapılmış.

Varna yaklaşık 500 bin nüfusu ile Bulgaristan’ın üçüncü büyük şehri. Bulgaristan’ın nüfusu azalırken Varna bundan pek etkilenmemiş. Bulgarlar, Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra, AB’nin katalizör ülkelerine giderek yaşamayı tercih ettiklerinden ülke nüfusu düşüyor. AB üyesi olduktan sonra, Bulgaristan’da yolsuzluk, hırsızlık, darp v.b. suçlar azalsa da AB ülkeleri içerisinde şu anda bu konularda başı çekiyor.

Varna Savaşı sonrası 1389 yılında Osmanlı egemenliğine giren şehir, 1878 yılındaki Berlin Antlaşması ile özerklik kazanıyor, ardından 1908 yılında bağımsızlığına kavuşuyor ve tamamen Osmanlı toprağı olmaktan çıkıyor. Yani 500 yılı aşkın bir süre Türk hakimiyeti altında kalmış bir şehir.

Kiliseler – Müzeler – Tarihi Yerler

Varna’nın adeta simgesi sayılan Varna Katedrali, Bulgaristan’ın ikinci büyük Ortodoks katedrali. 1886’da hizmete giren bina gerek devasa mimarisi gerekse içerisindeki ikon, resim, heykel ve dinsel figürlerle görülmesi gereken yerlerin başında gelmekte. Varna Katedrali’nin dışında çok sayıda kilise bulunuyor Varna’da. Bunlar içerisinde dikkat çekenler; Aziz Paraskeva Kilisesi, Aziz Athenasius Kilisesi…