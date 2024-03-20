Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri

Deniz, güneş ve galalı otel sevenlere Antalya, Bodrum, Kıbrıs

Türkiye coğrafyasında güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgelerden olan Antalya ve Bodrum tatilcilerin ve çocuklu ailelerin favorisi olmaya devam ediyor. 5 yıldızlı konforlu otellerde konaklama gecelik kişi başı fiyatlar 1875TL’den başlarken deniz, kum, güneş ve daha fazla eğlenceyi tercih edenler için Kıbrıs otelleri kişi başı gecelik 2800TL’den başlıyor. Sibel Can, Özcan Deniz, Cem Yılmaz, Ayta Sözeri, Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe gibi sanatçılarla gala programı yapan oteller de yoğun talep görüyor. Galalı otellerde iki kişilik odada kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 300 TL ile 13 bin lira arasında değişiyor. Genellikle bu otellerde 12 yaşa kadar olan çocuklar ücretsiz. Bu otellerde paket fiyatları konaklama ile birlikte bayram gala programını kapsıyor. Kıbrıs seçeneğinde ise bu paketlere ekstra olarak uçak ve transferler de ekleniyor.

Doğayı keşfetmek isteyenler, şifa arayanlar için Afyon, Sapanca

Bahar aylarında canlanan doğayı hissetmek, şifalı sularda huzur bulmak isteyenlerin tercihi termal tatil. Kaplıca şehri Afyon’da fiyatlar gecelik kişi başı 1750TL’den başlıyor. İstanbul’a yakınlığıyla Sapanca doğayı tercih edenlerin adresi oluyor. Sapanca’da bayram süresince fiyatlar gecelik kişi başı 1248TL’den başlıyor.