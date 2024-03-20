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Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri

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Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri
Ara tatil ile Şeker Bayramı’nın birleşmesi ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayram tatili 9 gün olarak resmiyet kazandı. Şimdi uzun bir tatil var önümüzde. Yüzde 60 civarındaki doluluk oranlarının, resmi kararın ardından yüzde 85’in üzerine çıkması bekleniyor. Tatilsepeti; geceliği 1800 liradan başlayan, her zevke her keseye uygun tatil fırsatlarını derledi.
Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri 1 13

Deniz, güneş ve galalı otel sevenlere Antalya, Bodrum, Kıbrıs

Türkiye coğrafyasında güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgelerden olan Antalya ve Bodrum tatilcilerin ve çocuklu ailelerin favorisi olmaya devam ediyor. 5 yıldızlı konforlu otellerde konaklama gecelik kişi başı fiyatlar 1875TL’den başlarken deniz, kum, güneş ve daha fazla eğlenceyi tercih edenler için Kıbrıs otelleri kişi başı gecelik 2800TL’den başlıyor. Sibel Can, Özcan Deniz, Cem Yılmaz, Ayta Sözeri, Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe gibi sanatçılarla gala programı yapan oteller de yoğun talep görüyor. Galalı otellerde iki kişilik odada kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 300 TL ile 13 bin lira arasında değişiyor. Genellikle bu otellerde 12 yaşa kadar olan çocuklar ücretsiz. Bu otellerde paket fiyatları konaklama ile birlikte bayram gala programını kapsıyor. Kıbrıs seçeneğinde ise bu paketlere ekstra olarak uçak ve transferler de ekleniyor.

Doğayı keşfetmek isteyenler, şifa arayanlar için Afyon, Sapanca

Bahar aylarında canlanan doğayı hissetmek, şifalı sularda huzur bulmak isteyenlerin tercihi termal tatil. Kaplıca şehri Afyon’da fiyatlar gecelik kişi başı 1750TL’den başlıyor. İstanbul’a yakınlığıyla Sapanca doğayı tercih edenlerin adresi oluyor. Sapanca’da bayram süresince fiyatlar gecelik kişi başı 1248TL’den başlıyor.

Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri 2 23

Vizesiz yurtdışı arayanlara Mısır, Fas ve Bakü

Vize masrafı ya da telaşına kapılmadan yurtdışına çıkmak isteyenler için son zamanların en çok talep gören ülkesi Mısır. Özellikle kış döneminde sıcak havası, heyecanlı denizaltı sporları ve eşsiz sahilleri ile Sharm El Sheikh turunda 5 yıldızlı otellerde konaklama ve ulaşım dahil 4 gecelik 719$’dan başlıyor. Vizesiz bir diğer rota önerimiz de Bakü. 679 €’dan başlayan tura 3 gece konaklama, ulaşım ve panoramik şehir turu dahil. Bir başka ilgi çeken vizesiz ülke Fas. Kazablanka, Fes, Rabat, Marakeş’i kapsayan Fas Kraliyet şehirleri turu ise 1049 €’dan başlıyor. Bayramda tercihiniz uzaklar ise önerimiz Egzotik Şehirler Tayland-Bangkok-Phuket 5 gece konaklama, uçuş ve panoramik şehir turu dahil. 1196 €’dan başlayan fiyatlara 6 gece konaklama ve ulaşım ücreti de dahil.

Bayram Tatili 9 Gün Oldu! İşte Uygun Fiyatlı Tatil Önerileri 3 33

Kaşif ruhların tercihi Kültür Turu Rotaları

Anadolu’da yaşamış onlarca medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi ve doğası ile öne çıkan şehirlerimiz en değerli mirasımız. Bu turlar tam da kültürlerin izini süren kaşiflere göre. Kaş-Kekova-Adrasan- Olimpos turu Akdeniz’in eşsiz güzelliklerinde hem tarih hem doğa keşfi sunuyor. Bayram tatilinde 3 gün 2 gece konaklamalı bu turun kişi başı fiyatı 6650TL. Adana, Gaziantep, Halfeti, Adıyaman, Nemrut, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Göbeklitepe’yi kapsayan klasik GAP turu tarih, doğa, kültür ve gastronomi tutkunlarına hitap ediyor; 5 gece 4 günlük bu turun fiyatı ise 12109TL. Kültür turlarına Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir’den kalkan ayrı ayrı turlarla erişmek mümkün.

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