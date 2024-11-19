Astroloğumuz Gamze Ersöyler ile Sembolik Dünyaya Yolculuk!

Eser, kolektif bilinçdışı araştırmalarıyla bağlantılı olarak, insan psikolojisini, duygusal durumları ve içsel yolculukları temsil eden arketip sembolleri keşfetmek için başlangıç seviyesinde bir kılavuz sunuyor. Okuyucular, kartların sırlarını ve anlamlarını öğrenerek, hayatlarındaki olayları daha iyi anlamaya ve yeni bir bakış açısı geliştirmeye olanak bulacaklar.

Kitabın etkileyici kapak tasarımı, sanatçı Günsu Saraçoğlu tarafından hazırlandı. Tasarım, eserin metaforik derinliğini ve ruhsal atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. "Tarot El Kitabı", Saat Yayınları tarafından yayımlandı ve içerdiği bilgilerle tarot meraklılarına hitap ediyor.

Astrolog Gamze Ersöyler, uzun yıllardan beri bu alandaki önemli ustalardan aldığı eğitimler ve edindiği bilgiler ışığında, tarotun daha iyi anlaşılması için çeşitli workshoplar düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, astroloji ile ilgili düzenli olarak yayın yapmaya da devam etmektedir.