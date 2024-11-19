Astroloğumuz Gamze Ersöyler ile Sembolik Dünyaya Yolculuk!
Astroloğumuz Gamze Ersöyler, Tarot kartlarının derin ve gizemli dünyasına giriş yapmak isteyenlere özel bir eserle karşınızda: "Tarot El Kitabı". Bu kapsamlı rehber, tarih boyunca insanlığın ruhsal yolculuklarına, psikoloji teorilerine ve sembolizme dair bir perspektif sunarak, okuyucularını farklı bakış açılarına davet ediyor. Yeni bir bilinçaltı yolculuğuna çıkmak ve tarotun derinliklerinde kaybolmak isteyen herkes için "Tarot El Kitabı" harika bir başlangıç noktası.
Eser, kolektif bilinçdışı araştırmalarıyla bağlantılı olarak, insan psikolojisini, duygusal durumları ve içsel yolculukları temsil eden arketip sembolleri keşfetmek için başlangıç seviyesinde bir kılavuz sunuyor. Okuyucular, kartların sırlarını ve anlamlarını öğrenerek, hayatlarındaki olayları daha iyi anlamaya ve yeni bir bakış açısı geliştirmeye olanak bulacaklar.
Kitabın etkileyici kapak tasarımı, sanatçı Günsu Saraçoğlu tarafından hazırlandı. Tasarım, eserin metaforik derinliğini ve ruhsal atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. "Tarot El Kitabı", Saat Yayınları tarafından yayımlandı ve içerdiği bilgilerle tarot meraklılarına hitap ediyor.
Astrolog Gamze Ersöyler, uzun yıllardan beri bu alandaki önemli ustalardan aldığı eğitimler ve edindiği bilgiler ışığında, tarotun daha iyi anlaşılması için çeşitli workshoplar düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, astroloji ile ilgili düzenli olarak yayın yapmaya da devam etmektedir.
Astrolog Ersöyler, kitap yazma amacını ise şöyle ifade etmektedir: "Toplum olarak her türlü alanda doğru bilgiye ulaşmak istiyoruz. Hiç bilmeyen biri, eline tarot kartlarını aldığında, doğru bilgi ile nasıl bakacağını ve doğru yorumu nasıl yapacağını öğrenmesi için yola çıktım. Tarot, çok kadim bilgilere dayanıyor ve adeta bir sembol okyanusudur. Ayrıca ruh ve kişilik kartlarının yorumlandığı “İleri Tarot” kitabımın çalışmaları da devam etmektedir. Okuyan herkese şükran ve teşekkürlerimi sunarım."
Astrolog Gamze Ersöyler'ın kalemiyle hayat bulan bu eser, okuyuculara tarot kartlarının sadece bir fal aracı değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve içsel keşif için güçlü bir rehber olabileceğini kanıtlıyor.
Kitap Detayları:
Başlık: Tarot El Kitabı
Yazar: Gamze Ersöyler
Yayıncı: Saat Yayınları / İstanbul
Kapak Tasarımı: Günsu Saraçoğlu
Sayfa Sayısı: 103