Astrolog Gamze'den 9 Eylül - 16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Para kazançlarınız ön plana çıkıyor aynı zamanda beklediğiniz alacaklarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Madenlere yatırım yaptıysanız önümüzdeki dönemde karşılığını alacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aileden yada yakın çevreden birinin ameliyat yada küçük bir operasyon haberini alabilirsiniz. Bu dönemde karar alırken fevri olmamaya özen gösterin. Kişiliğinizi baskı altında hissedebilir bilinç altında konuları büyütebilirsiniz olayları kişiselleştirmemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Her türlü ikili ilişkiniz özellikle evliliğiniz ile ilgili bir gündem sizi bekliyor, Merkür’ün Retro olması şimdiye kadar konuşulmayan üstü kapalı olan konuların konuşulması ve iyileşmesi söz konusu. Finansal anlamda sabitlenecek bir gelirinizin olması ya da yeni bir ortaklığa merhaba deme zamanı gelmiş olabilir. Kazancınızın çift olacağı bir dönem konuşmalarınız ile bir çok kişiye şifa olabilirsiniz. Söz büyüdür iletişim dilinizde ne yaşarsanız pozitifte kalmayı seçmenizi tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Günlük hayatınızda işinizde ve sağlığınız da sonlanmalar değişimler var. Bu süreçte kendinizi ortaya çıkartmanız ve sorumluluk almanız söz konusu. Finansal anlamda zorlanacağınız alacaklarınızın gecikmeye uğrayacağı borç alacak dengesizlik sosyal çevrenizden uzak kalmanıza sebep verebilir. Yeni bir proje başlayabilir ve çok yoğun bir döneme başlıyorsunuz. Kronik sağlık sorunlarınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Hobilerinizi daha göz önüne çıkartma yaptığınız işlerin daha çok kesime sunulacağı aynı zamanda aşk hayatınızın daha çok ön plana çıkacağını, var ise çocuklarınız ile daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gizli tuttuğunuz yatırımlarınızın artacağını, finansal olarak iç sesinize güvenmenizi başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermemenizi tavsiye ederim. Baba tarafından gelecek miras hak hukuk gibi konuların Mayıs ayı içinde belirgin hale gelmesi geleceğinize daha olumlu bakmanızı sağlayacak.