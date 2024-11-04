Astrolog Gamze'den 4 Kasım - 10 Kasım 2024 Haftalık Burç Yorumları.

Merhabalar, Koç ve Yükselen Koçlar : İlişkiler evlilik döngüsüne giriyor. Ev almak için de aynı zamanda destekli açılar var. Bu süreç içerisinde kredi çekebilir ve bir borcun içerisine girmek durumunda kalabilirsin. İş hayatın açısından tanınırlığın artacak, ortaklık kurmak istersen iş fırsatları karşına çıkacak. Maddi kaynakların artarken, bu fırsatların yurt dışı, eğitim, ithalat ve hukuksal haklarınla ilgili olma ihtimali yüksek. Boğa ve Yükselen Boğalar : İş hayatı yada okul adına yeni projeler, teklifler ve çalışma alanları enerjinizi yükseltecek. Yeni bir iş arayışındaysan iş yerini değiştirebilirsin. İş vesilesiyle yerleşim alanını da değiştirmek zorunda kalabilirsin. Sağlığınla ilgili yeni bir yaşam tarzı belirleyebilirsin. Diyet ve detoks programı yapmak istersen planlama yapabilir ve kilo verebilirsiniz. İkizler ve Yükselen İkizler : Planlarınızı hayata geçirmek için plan yaptığınız içinize döndüğünüz bir hafta sizi bekliyor. Bir aile büyünün sorumluğunu alacağınız bir dönem. Bir çok anlaşma yapmış yada söz almış olabilir ama gerçekte hayata geçmemiş olması belirsizlik sizde endişe yaratsa da zamanın akışına güvenin hak edişlerinizi alacaksınız. Ödemelerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz erteleme isteyin bu durumu sadece siz yaşamıyorsunuz. Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Sosyal anlamda çok aktif bir hafta sizi bekliyor. İş hayatınız yada statünüz ile ilgili bir yara alabilirsiniz. Kendinize ve ailenize zaman ayırmalısınız. Bilinç altınız çok konuşacak zihin çok aktif olacak pozitif de kalmalısınız. Kendiniz için küçük bir seyahat planı yapmanız size iyi gelecektir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Statünüz ve kariyeriniz de çok güzel bir döneme giriyorsunuz, İşinizde göz önünde olacağınız üstlerinizden takdir göreceğiniz bir dönem başlıyor. Birkaç hafta sonra Jüpiterin de Bağaya geçmesi ve 10 evinizde olması toplumda siz daha ön plana çıkartacak. Lüks harcamalarınız artabilir. Bütçenizi dengelemeniz gereken bir hafta. Başak ve Yükselen Başaklar : Yeni anlaşmalar uluslararası şirketler yada yabancılarla olan anlaşmalarınız ön planda, hak hukuk konularında hak edişlerinizi alacağınız bir hafta. Ani gelişecek seyahatlere hazır olun çok çalışacağınız bir hafta kendinize zaman ayırırken zihniniz dinlenmiyor. Kendiniz için bir şeyler yapın ve bu durumdan keyif almanızı tavsiye ederim. Terazi ve Yükselen Terazi : Aile yuva konularında sorumluluk alma zamanı. Bu ara hayatınızı sorguladığınız bir dönem ama hayatın size derinleşmenizi kendinizi keşfetmenizi istiyor. Şimdiye kadar siz başkalarına çalıştınız yada onlar için kendinizden fedakarlık yaptınız zaman sizin bu hafta yüzleşme zamanı siz ata karmanız ile barıştığınızda hayat size kapılarını açacak bu size ya iş yada miras yolu ile gelecek. Eş zamanlılıkları takip edin evren sizinle konuşuyor, görmeye hazırmısınız? Akrep ve Yükselen Akrep : Her türlü ikili ilişkileriniz ile göz önündesiniz. Bu dönem krizli geçebilir dil yarası alabilirsiniz. Siz kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Eşinizin akraba yada baba tarafından alacağınız haberler sizi üzebilir. Harcamalarınız artmış olabilir. Bu konuda destek alacaksınız. Bu hafta baş, boyun, omurga ağrılarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yay ve Yükselen Yaylar : Enerjinizin yüksek olduğu haberleşmelerin yoğun yaşandığını ikili ilişkilerde aldığınız yaralın sarıldığı bir hafta başlıyor. Miras gibi bir durum yaşıyorsanız bu konuda biraz savaş vermeniz gerekebilir. Hesapta olmayan ödemeler canınızı sıksa da her türlü üstesinden gelebileceksiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Uyku ile sorunlarınız olabilir, bu hafta aile ilgili derin psikolojik yüzleşmeler yaşamanız muhtemel, meditasyon yapmanızı tavsiye ederim destekleyici olacaktır.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Kariyeriniz de zor bir dönemden geçiyorsunuz. Akıllı hareket etmek orunda ve öfke kontrolünü elinize almalısınız. Üstünüzdeki baskı baş ağrısı yada tansiyon olarak yansıyacaktır. Çocuklarınız konusunda iletişimde bu haftaya dikkat edin söyledikleriniz baskı olarak anlaşılacak iletişim dilinizi değiştirmelisiniz. Para piyasalarında madenler değer kazanacak. Ev gayrimenkul konularına yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Anne ,teyze veya kadın akrabaların hastalıkları nüksedebilir. Bu hafta dengede kalmanızı tavsiye ederim. Kova ve Yükselen Kovalar : Bu hafta ev aile yuva konuları aktif olacak. Eviniz ile değişik için tam zamanı bahar da geliyor. 6. Hissiniz çok aktif bu ara çok şanslınız. Trafikte dikkatli olmanızı öneririm yolculularda gecikme yada erteleme olabilir. Kariyer hayatınız iyileşiyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz, farkındalığınızın arttığı daha göz önünde olduğunuz bir dönem tadını çıkartın. Sağlığınıza dikkat edin kendinizi ihmal etmeyin en yakınızdaki kişinin size aynalık ettiğini unutmayın yakın bir arkadaş yada kardeşinize destek olmanız gerekebilir önce kendiniz sağlığınızı garantiye almalısınız. Balık ve Yükselen Balıklar: Bu hafta duygularınızı kontrol almakta zorlanabilirsiniz. Etrafınızda çok fazla konuşmalar var, strateji yapmanız gerekiyor. Yakın arkadaşlarınıza verdiğiniz fikirlere dikkat edin aslında kendinize söylüyorsunuz. Tatil planı yapabilir yada aklınıza aniden gelen bir fikri uygulamaya geçirebilirsiniz başta küçük bir şey gibi görülse de gelecekte için size beklemediğiniz güzel bir kapı açabilir. İkili ilişkilerinizde gönül yarası alabilir kendinizi tam olarak karşı tarafa anlatamazsınız bu dönemin Retro olduğunu unutmayın kendinizi üzmeyin. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Sevdiklerinize sarılın sarılmak en güzel şifa enerjisidir.