Astrolog Gamze'den 28 Ekim- 3 Kasım 2024 Haftalık Burç Yorumları.

Merhabalar, Koç ve Yükselen Koçlar: Bu hafta ev aile yuva konuları aktif olacak. Eviniz ile değişik için tam zamanı bahar da geliyor. 6. Hissiniz çok aktif bu ara çok şanslınız. Trafikte dikkatli olmanızı öneririm yolculularda gecikme yada erteleme olabilir. Kariyer hayatınız iyileşiyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz, farkındalığınızın arttığı daha göz önünde olduğunuz bir dönem tadını çıkartın. Sağlığınıza dikkat edin kendinizi ihmal etmeyin en yakınızdaki kişinin size aynalık ettiğini unutmayın yakın bir arkadaş yada kardeşinize destek olmanız gerekebilir önce kendiniz sağlığınızı garantiye almalısınız. Boğa ve Yükselen Boğalar: Finansal olarak geçmişten gelen haklarınızı hak edişlerinizi topluyorsunuz. Yurt dışı, internet ya da hak hukuk konularında alacaklarınız varsa ani gelişecek anlaşmalar söz konusu. İlişkilerinizde yıkıcı değil yapıcı konuşmalar ile orta yolu bulup güzel bir karar verilecek. Bilinç altınız bu ara çok çalışıyor olacak pozitif de kalmanızı tavsiye ederim. İkizler ve Yükselen İkizler: İş kariyer ve statünüz ile ilgili konular netlik kazanıyor ev ile işi dengede tutmanız. Evlilik yada iş birlikteliği sonucunda sorumluluğunuzun artması söz konusu. Maddi kazançlarınız artığı kadar giderlerinizde artıyor. Bu hafta alıngan olabilirsiniz olayları kişisel algılamayın. Değerli eşyalarınıza sahip çıkın kaybetme yada çaldırma olasılığınız yüksek gözüküyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İlişkiler ön planda olacaktır. Çevrenizdeki insanlar ile ilgili yönetmeniz ve kontrol etmeniz gereken bir takım mücadeleler arasında olabilirsiniz. Keyif alacağınız konulara yönelmenizi tavsiye ederim. İlişkileri yıkarak değil yapılandırma yoluna geçmenizi akıllı ve strateji kullanmanızı tavsiye ederim. Korkularınız ön plana çıkarak krizlere neden olabilir. Eskiden yapamadığınız konuşamadığınız konuları konuşmak için öz değerinizi koruyarak konuşmanın tam zamanı.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Her türlü ikili ilişkinizde ve var ise aile içi mahkemeniz var ise tamamlanma enerjisi çalışıyor. Ayaklarınıza, baldırlarınıza, varis sorunları ortaya çıkabilir önlem almayı unutmayın. Önünüzü görmediğiniz bir dönem olacak. Evinizde hırsızlık veya özel eşyalarınızın çalınması kaybolması ihtimaline karşı dikkat edin. Beklediğiniz bir haberin sonucu olumsuz olabilir bu sizi üzmesin hayatın akışına güvenin yeni bir kapı açılmıştır ve siz bekliyordur. Başak ve Yükselen Başaklar: İş hayatı yada okul adına yeni projeler, teklifler ve çalışma alanları enerjinizi yükseltecek. Yeni bir iş arayışındaysan iş yerini değiştirebilirsin. İş vesilesiyle yerleşim alanını da değiştirmek zorunda kalabilirsin. Sağlığınla ilgili yeni bir yaşam tarzı belirleyebilirsin. Diyet ve detoks programı yapmak istersen planlama yapabilir ve kilo verebilirsiniz. Terazi ve Yükselen Terazi: İş sağlık ve çalışma arkadaşlarınızla, günlük rutinleriniz değişiyor. İş hayatınızda kokularınıza yenik düşmeyin yöneticilerinizin baskısı olabilir, verdiğiniz cevaplarınızın yapıcı olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. İş ve günlük hayatınızda sorunluluk alabilirsiniz beslenme düzeni ve alışkanlıkları değiştirmek size iyi gelecektir. Yakın çevre ve kardeşlerinizin sağlık sorunları ile ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Para yönetiminde kendinizi zayıf hissedilirsiniz. Elinize geçen para ile yatırımlarınızda dikkat etmelisiniz risk almadan yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Akrep ve Yükselen Akrep: Sosyal anlamda çok aktif bir hafta sizi bekliyor. İş hayatınız yada statünüz ile ilgili bir yara alabilirsiniz. Kendinize ve ailenize zaman ayırmalısınız. Bilinç altınız çok konuşacak zihin çok aktif olacak pozitif de kalmalısınız. Kendiniz için küçük bir seyahat planı yapmanız size iyi gelecektir. Yay ve Yükselen Yaylar: Yaşam alanınız da olacak bu tutulmada taşınabilir, aile büyüklerinin sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Para kazançlarınız değişiyor. Kariyer planlamasın da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için zaman size gökyüzünden destek geliyor. Sosyal ortamlarınızda aranılan isim olacaksınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Sosyal anlamda çok aktif bir hafta sizi bekliyor. İş hayatınız yada statünüz ile ilgili bir yara alabilirsiniz. Kendinize ve ailenize zaman ayırmalısınız. Bilinç altınız çok konuşacak zihin çok aktif olacak pozitif de kalmalısınız. Kendiniz için küçük bir seyahat planı yapmanız size iyi gelecektir. Kova ve Yükselen Kovalar: Maddi kazançlarınızdaki dönüşünün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Bu dönüşümün verdiği iniş çıkışlardan dolayı yakınlarınız ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz, bazı şeyleri abartarak fevri ve ani davranışlar ile ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Kıtlık bilinci ile hareket ederseniz enerjinizi dönüştüremezsiniz Enerjinizi değiştirmeniz karşısında beklenmedik bir şekilde sıkıntı olarak hissettiğiniz konu ile ilgili siz yapıcı davrandığınızda maddi ve manevi çıkış kapıları size açılacaktır. Pozitifte ve akışta kalmanızı tavsiye ederim. Balık ve Yükselen Balıklar: Planlarınızı hayata geçirmek için plan yaptığınız içinize döndüğünüz bir hafta sizi bekliyor. Bir aile büyünün sorumluğunu alacağınız bir dönem. Bir çok anlaşma yapmış yada söz almış olabilir ama gerçekte hayata geçmemiş olması belirsizlik sizde endişe yaratsa da zamanın akışına güvenin hak edişlerinizi alacaksınız. Ödemelerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz erteleme isteyin bu durumu sadece siz yaşamıyorsunuz. Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle