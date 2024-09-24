Astrolog Gamze'den 23 Eylül - 29 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları.

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar : Fiziksel değişiklikler yapabilirsiniz saç kesimi, botoks için uygun bir zaman dilimi. Enerjinizin yüksek olacağı bir haftaya dolunayında etkisi ile başlayacaksınız. Maddi olarak beklenmedik destekleriniz var. İşinizdeki olumlu gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Duygusal olarak beklenilenleriniz karşılanmayabilir. Minik bir seyahat size iyi gelecektir. Bir ilişkiniz var ise resmiyete dönme yönünde gelişmeler bekliyor. Düşüncelerinizi ve konuşmalarınızda pozitifte kalmanızı tavsiye ederim iç sesinize güvenin aradığınız cevapları iç sesiniz verecektir.

Boğa ve Yükselen Boğalar : İş yerinizde yada evinizde ani olaylar olabilir. Ailede sorunlar gündeme gelebilir. Sosyal çevre, sağlık konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz. Belinize ve böbreklerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sosyal yönden hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Harcamalarınıza dikkat edin. Aileye yeni bir üye katılabilir. Ev alabilir, satabilir yada ev kontratı imzalayabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler :Yurt dışı, eğitim, seyahat, sosyal medya hukuk konularıyla başlıyorsunuz. Gelen haberler sizi şaşırtabilir. . Seyahatlerinizde rötarlar olabilir. iş, kariyer hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Otorite figürler yada iş yaptığınız kişiler ile bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Aşk, seyahat, eğitim konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bilinç altı korkularınız artabilir bu dönem.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler :Aile ev konularında maddi açıdan güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Eve olan harcamalarınız ise artabilir. Arkadaşlarınız ile beraber seyahat edebilirsiniz. Sosyal bir ortamda ön plana çıkabilirsiniz. Bu dönemde bazı sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir. İlişkiniz ile ilgili siz farkında olmadan oluşan bir yapılanma var akışta kalmanızı tavsiye ederim.