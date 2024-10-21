Astrolog Gamze'den 21 Ekim- 27 Ekim 2024 Haftalık Burç Yorumları...

Merhabalar, Koç ve Yükselen Koçlar: Kardeşleriniz ile ilgili alacağınız kararlarda sizin fikriniz daha etkili olacak. Yeni bir seyahat kararı alabilirsiniz. Yeni yapmış anlaşmalarınızın karşılığını görünür hale gelmesi sizi mutlu edecek. Yeni bir anlaşmaya imza atmaya hazır olun. Finansal olarak risk almaktan çekinin piyasalar çok dengesiz. Ebeveynler ile ilgili gelişmelere karşı hazır olmanızı tavsiye ederim. Boğa ve Yükselen Boğalar: Finansal olarak geçmişten gelen haklarınızı hak edişlerinizi topluyorsunuz. Yurt dışı, internet ya da hak hukuk konularında alacaklarınız varsa ani gelişecek anlaşmalar söz konusu. İlişkilerinizde yıkıcı değil yapıcı konuşmalar ile orta yolu bulup güzel bir karar verilecek. Bilinç altınız bu ara çok çalışıyor olacak pozitif de kalmanızı tavsiye ederim. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: İş kariyer ve statünüz ile ilgili konular netlik kazanıyor ev ile işi dengede tutmanız. Evlilik yada iş birlikteliği sonucunda sorumluluğunuzun artması söz konusu. Maddi kazançlarınız artığı kadar giderlerinizde artıyor. Bu hafta alıngan olabilirsiniz olayları kişisel algılamayın. Değerli eşyalarınıza sahip çıkın kaybetme yada çaldırma olasılığınız yüksek gözüküyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Şifacılık özelliğinizi keşfediyorsunuz. Bilinç altına attığınız bir konuyu kapatıp gündelik hayatınıza daha bilinçli başlıyorsunuz. Eğer İhmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz var ise konu nüksedecek tedbir almanızı tavsiye ederim. Beklediğiniz bir para gelecek. Evinizde yapacağınız bir değişiklik hesapladığınızdan farklı olabilir ama size iyi gelecek. Çocuklarınız var ise bu ara sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Her türlü ikili ilişkinizde ve var ise aile içi mahkemeniz var ise tamamlanma enerjisi çalışıyor. Ayaklarınıza, baldırlarınıza, varis sorunları ortaya çıkabilir önlem almayı unutmayın. Önünüzü görmediğiniz bir dönem olacak. Evinizde hırsızlık veya özel eşyalarınızın çalınması kaybolması ihtimaline karşı dikkat edin. Beklediğiniz bir haberin sonucu olumsuz olabilir bu sizi üzmesin hayatın akışına güvenin yeni bir kapı açılmıştır ve siz bekliyordur. Başak ve Yükselen Başaklar: Günlük hayatınız ile ilgili yada kronik bir sağlık sorunu ile ilgili bir tamamlanma sonuç alma zamanı yaşıyorsunuz dolunayın konusu ilişkiler olduğu için hizmet aldığınız kişilerde bir değişiklik olabilir her zaman gittiğiniz bir yerin değişim zamanı gelmiş olabilir. Çocuklarınız ile ilgili iletişim ön planda. Aniden gelecek bir evlilik teklifi yada iş anlaşması da günlük hayatınızı değiştirecek. Terazi ve Yükselen Terazi: Borçlarınız ile ilgili yapılanma dönemindesiniz. Kukai, Reiki, Enerji, Tarot eğitimleri alıyorsanız bu eğitimleri kazanca ve bir başkasına rehberlik olarak kullanabilirsiniz. Finans konusunda risk alırsanız kaybedebilirsiniz. Lütfen temkinli olun. Beklenmedik aniden gelişen bir projenin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Aile büyüklerinin birinin sağlık sorunları gündeminizde olabilir Akrep ve Yükselen Akrep: Hayal ettiğiniz bir şey gerçekleşiyor. Hak edişinizi alacağınız bir dönem. Bilinç altınızda bir uyanış var artık daha korkusuz ve kendinize daha çok güveneceğiniz bir dönem başlıyor. Günlük kazançlarınızda beklenmedik bir artış olabilir. Sağlığınız ile ilgili göğüs, mide sorunları yüzünden röntgen yada ultrasona girmek zorunda kalabilirsiniz. Aile ile ilgili miras davaları var ise güzel gelişmeler yakında. Yay ve Yükselen Yaylar: Borsa şans oyunlarında riske girmemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız ile ilgili bir dernek yada sosyal aktivitesi ile ilgili bir karar alabilirsiniz. Ekstra para harcamanız gerekebilir bu dolunayda beklenmedik harcamalara karşı tedbir almanızı tavsiye ederim. Komşularınız ile ilgili iletişim ön planda olacak bu dönemde mesafenin iyi olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Hayatınızda biri var ise güzel bir dönem tadını çıkartın.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hak hukuk konularında hakkınızı alacağınız. Yurt dışı yada internet kanalı ile iş yapıyorsanız kimliğinizi ortaya çıkarttığınız daha önce yara aldığınız durumdan şifalandığınız bir dolunay sizi bekliyor. Bu dönemde hizmet aldığınız kişilere dikkat etmenizi eviniz ve çevrenizde bir hafta kadar güven çemberinde kalacağınız bir dönem geçirmenizi tavsiye ederim. 6 hissiniz çok kuvvetli çalışırken finansal konularda risk almamanızı eldekini tutup riskli getirisi yüksek yatırım alanları araştırmak daha güvenli olacaktır. Kova ve Yükselen Kovalar: İş kariyer ve statünüz ile ilgili konular netlik kazanıyor ev ile işi dengede tutmanız. Evlilik yada iş birlikteliği sonucunda sorumluluğunuzun artması söz konusu. Maddi kazançlarınız artığı kadar giderlerinizde artıyor. Bu hafta alıngan olabilirsiniz olayları kişisel algılamayın. Değerli eşyalarınıza sahip çıkın kaybetme yada çaldırma olasılığınız yüksek gözüküyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Balık ve Yükselen Balıklar: Sosyal alanda parlayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Çocuklarınız varsa dil yarası alabilirsiniz. Çok tepki göstermemenizi tavsiye ederim. İş hayatınız da yeni bir dönem başlıyor olabilir. Güzel iş birlikleri olacak. Yeni projelerinizin hayata geçtiğini görmek sizi mutlu edecektir. Otorite figürlerin bu hafta eylemler konusunda yetersiz olduklarını görebilirsiniz. Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle