Astrolog Gamze'den 2 Eylül - 8 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Ani gelişebilecek harcamalarınız olması muhtemel yada aniden mal mülk sahibi olabilirsiniz bunu yaparken finansal durumuzu gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin sağlık sorunu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizden yapacağınız stratejik bir hamle ile göz önüne çıkmanız sizi mutlu edecek ama dikkat edin. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Bir yandan da özel hayatınızda aradığınız destekleri rahat bulacaksınız. Çocuğunuz var ise aşırı para harcama konusu bu hafta gündemdeniz olabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta özellikle evden çıkarken kapınızı kitlendiğinize emin olun, paranızı düşürme, evinizden bir şey kaybolmasına dikkat edin görmediğiniz yada dalgınlıkla atladığınız bazı durumlar para kaybınıza neden olabilir. Ayaklara dikkat edin. Bu hafta sevgili Teraziler dikkat edin. İkili ilişkilerde güzel bir dönem başlayacak güzel bir başlangıç yada var olan bir ilişkinin daha resmileşmesi için adımlar atılabilir

İkizler ve Yükselen İkizler: İletişim ve trafik de dikkatli olmanız gereken bir hafta. Aile ve yuva konularında sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlarla birlikte bir aktivite yapmak için uygun bir hafta. Rutinlerinizde aksamalar gecikmeler yada son anda iptaller olabilir bu konuyu büyütmemenizi her işte bir hayır vardır diyerek bu hafta her ihtimale karşı bir B planı yapmanızı tavsiye ederim

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Hafta başı keyifsiz başlayabilirsiniz. İş ile ilgili yen başlangıçlara hazır olun. İlişkilerinize dair önemli kararlar verebilirsiniz karar vermekte acele etmeyin büyük resmi görmenizi tavsiye ederim. Anneniz ile birlikte karar verip harekete geçmeniz gerekebilir. Kararsızlık çok yaşadığınız bir hafta olacak bu dönemde akışta kalmanızı tavsiye ederim. Seyahatler için uygun bir hafta küçük kaçamaklar size gelecek. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat ederken sizde kendinize dikkat edin. Beklenmedik birinin hayatınıza girmesi ve sizi şaşırtması olası J