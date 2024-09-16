Astrolog Gamze'den 16 Eylül - 22 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar; 18 Eylül 2024 tarihinde, saat 05:34'te (tr) 25° Balık burcunda bir Parçalı Ay Tutulması deneyimleyeceğiz. Bu tutulma yaşamlarımızda 1.5 yıllık yeni bir döngü başlatacak. Tutulma ile; Hayatlarımızda bir kapı kapanıyor ve yeni bir kapı açılıyor. Hepimiz yeni yönler, yollar ve kaderlerimize doğru ilerliyoruz. Bu büyük kapanış döngüsü, ilahi adalet döngüsü ile geliyor.

Ve hasat zamanı geldiğinde, herkesin bahçesi, yalnız kendi tohumlarını çiçeklendiriyor olacak. Ay ışığı altında kim kalbine ne ekti ise, apaçık görünür olacak.

Koç ve Yükselen Koçlar: Ay Tutulması yaşamında kapanması gereken büyük bir döngüyü aydınlatıyor. Bu döngüyle kadersel tamamlanmalar ve önemli farkındalıklar yaşayarak yeni başlangıçlara yol açacaksın. Bugünlerde dinlenmek ve durmak sana iyi gelirken, iç gözleme odaklanmalı, sezgilerini dinlemelisin. Ruhsal ve fiziksel sağlığını güzelleştirmek için; ruhsal, sanatsal ve manevi çalışmalara yönelebilir, tatile çıkabilir, yoga ve meditasyon yapabilirsin. Bırakmak istediğin alışkanlıklardan arınmak için en güzel zamanlardasın. Boğa ve Yükselen Boğalar: Hayallerini gerçek kılabileceğin yepyeni bir döngü başlıyor. Bu döngüde düşlerini gerçekleştirmene engel olan, yaşamındaki fedakarlık dengesini bozan her şeyi serbest bırakabilirsin. Artık seninle ortak frekansta olmayan çevreler ve ilişkilerin değişirken; seni besleyecek, ilham verecek yepyeni çevrelere girebilirsin. Her şeyin mükemmel ve kontrolün altında olmasını beklemeden sahneye özgüvenle çıktığında, uzun vadeli planlarına odaklandığında, özgür hissedeceksin. İkizler ve Yükselen İkizler: Ay Tutulması geleceğini aydınlatıyor. Kariyer yaşamın, evliliğin, ailevi konuların hareketlenirken, olduğun yerin gerçekten ruhunu besleyip beslemediğini sorgulayabilirsin. İç dünyana kapanarak zihnini yormak yerine yaşama güvenerek ilerlemelisin. Olmak istediğin kişiye erişmek için, diğerlerinin sorumluluk ve beklentileri yerine kendine odaklanmalısın. Aile, çocukluk ve karmandan bugüne etki ederek seni durduran şeylerden özgürleşiyorsun. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Ay Tutulması sınırlarını aydınlatıyor. Şimdi onları görerek aşmanın, ufkunu genişleterek yaşamı keşfetmenin vakti. Bu süreçte manevi dünyanı besleyecek gelişmeler yaşayabilir, yurt dışı, eğitim, üniversite, hukuk gibi alanlarda hareketli gündemlere başlayabilirsin. Rüyaların ve hayattan önemli işaretler alabilir, bir ilahi adalet döngüsüne tanık olabilirsin. Hayata bambaşka pencerelerden bakacağın büyük dünyalara yelken açarken korku ve kaygılarının seni durdurmasına izin verme. Aslan ve Yükselen Aslanlar: Derin dönüşümler yaşayacağın, seni olduğun yerde tutan her şeyden arınacağın, alma verme dengelerini yenileyeceğin bir döngü başlıyor. Bu döngüyle geçmişi geride bırakarak yepyeni ve hafif bir sayfa açabilirsin. Daha tutkulu, koşulsuz sevgide ve derin hissedebilirsin. Kaynaklarını yönetmeyi öğrenmek bu süreçte büyük önem taşırken, riskli ve aşırı harcamalara dikkat etmelisin. Sahip olduklarına teşekkürde olarak, beklenmedik yerlerden sürpriz desteklerle karşılaşabilirsin.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yaşamında koşulsuz sevgiyi, uyumu ve dengeyi deneyimleyeceğin yepyeni bir döngü başlıyor. Bu döngüde ilişkinde eğer gerçek bir bağa sahipsen, gelecek kararları alabilirsin. Karşına ruhsal bağlarla bağlı olacağın biri çıkabilir. İlişkin veya evliliğinde iyileşmeler yaşayabilir, eğer doğru dengeler yoksa yol ayrımına gelebilirsin. Kendinle ilişkini güzelleştirip, doğru sınırlar koymayı öğrenerek; hayatındaki ilişki, ortaklık veya iş birliklerini güzelleştirebileceğin günlerdesin. Terazi ve Yükselen Terazi: Yaşama verdiğin her şeyin hak edişlerini alacağın, üretkenliğinin karşılık bulacağı önemli zamanlardasın. Bugünlerde günlük hayatın ve iş yaşamında seni besleyen yeni bir düzen yaratmalı, enerjini tüketen her şeyden arınmalısın. Fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyen; egzersiz, diyet, meditasyon, eski eşyalardan arınma gibi konular için en verimli süreçlerdeyken, bir sağlık sorununu iyileştirebilir, sana iyi gelecek daha çok dinlendiğin bir döngüye başlayabilirsin. Akrep ve Yükselen Akrep: Ay Tutulması kalbini aydınlatıyor. Şimdi kalbini; aşk, yaratıcılık ve neşeyle besleme zamanlarındasın. Kendinle yeniden bağ kurmayı hatırlayabilir, koşulsuz ve özgürce kendin olmak için seni geri tutan bağlardan arınabilirsin. Bu süreçte koşulsuz sevgiyi deneyimlemek ve ilişki sorumluluğunu almak gündemindeyken, geçmiş kırgınlıkların iyileşmek üzere açığa çıkabilir, konuşamadıklarını konuşabilir, dengede olmayan ilişkileri sonlandırabilirsin. Yeni hobiler edinmek, çocuk sorumluluğu almak, yaratıcı çalışmalar yapmak için verimli süreçlere başlıyorsun. Yay ve Yükselen Yaylar: Ay Tutulması iç dünyanı aydınlatıyor. Bu süreçte içindeki çocukla daha derin bağlar kurabilir, ona gerçekten nereye ait hissettiğini sorabilirsin. Ev, yuva ve ailene dair bir döngü tamamlanırken; ilişkilerinizi iyileştirme, taşınma, evlenme gibi gündemler yaşayabilirsin. Duygusal anlamda güvensiz ve kırgın hissettiğin konuları konuşmalı, doğru fedakarlık dengesinde olmayan konuları iyileştirmelisin. Hayatına yeni bir temel atarak, yeni bir hikaye yazıyorsun. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Sezgilerinin güçlenerek kararlarına rehber olacağı zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde yapacağın konuşmalar ve alacağın haberler ile bir döngüyü kapatabilir, yeni bir döngüye başlayabilirsin. Sınırlarını çizmek her zamankinden daha önemli hale gelebilir. Seyahat, eğitim, kardeşler ve yakın çevre ilişkilerin hareketlenebilir. Kararlarını etkilemeye çalışan kişilerin karşısında hayallerinden vazgeçmemeli ve kaygılarından özgürleşerek ilerlemelisin.

Kova ve Yükselen Kovalar: Ay Tutulması sahip olduğun değerleri aydınlatıyor. Hak edişlerini alarak bolluk berekete kavuşabileceğin bu döngüde, korku ve kaygıyla çalışmamalı, kendine güvenmelisin. Değerlerin ve kaynaklarınla ilgili eski inançlarından özgürleşerek yeteneklerine daha çok güvenmelisin. Bu süreçte uzun vadeli planlar yapmalı, zamanına ve emeklerine daha çok değer vererek korumalısın. Öz değerini güçlendireceğin zamanlardasın. Balık ve Yükselen Balıklar: urcunda gerçekleşen tutulma ile 1,5 yıllık yepyeni kadersel bir döngüye başlıyorsun. Bu süreçte diğer herkese rehber olacaksın. İlhamla dolup taşacak, yaratıcılığına daha çok güvenecek, teslimiyet enerjisinde olmanın karşılığını alacak, çevrene yeni sınırlar çizeceksin. Bu döngüde dengede olmayan ilişkilere, sağlıksız bağlara, seni beslemeyen alışkanlıklara yer olmayacak. Mizacını, beklentilerini yenileyecek, sağlığını iyileştirecek, kişisel gelişimine odaklanacak, diğerlerinin beklentileri ve etkisi altından çıkacaksın. Şimdi kendine iyi gelme ve parlama vakti. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle Astrolog Gamze Ersöyler