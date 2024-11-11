Astrolog Gamze'den 11 Kasım - 17 Kasım 2024 Haftalık Burç Yorumları...

Merhabalar; Koç ve Yükselen Koçlar : Hedeflerinizi gözden geçirmek ve kişisel gelişiminize yön vermek üzere mükemmel bir zaman dilimindesiniz.. Rüyalarınızın ve sezgilerinizin aktif olacağı aynı zaman da zihninizin aktif olduğunu ani kararlar almanız sizin için zararlı çıkma olasılığınıza karşın birkaç kişinin fikrini de almanız olaylara farklı bakış acısından bakmanızı sağlayacaktır. Üst düzey yöneticilerle yapacağınız görüşmelerde tüm gücünüzü ortaya koymak, kariyer yolculuğunuzda sizlere ilham verecek yeni kapılar açacak. Boğa ve Yükselen Boğalar : Bu hafta beklenmedik değişim ve yeniliklere kapı aralayabilir. Kendinize olan güveniniz, diğerlerinden beklemediğiniz derecede takdir görecek. Farklı fikirleriniz sizi ön plana taşıyacaktır. Fiziksel görüşünüzdeki değişiklikler minik dokunuşlar öz güveninizi yükseltecek ve yeni başlangıçlara kapı açacaktır. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız, çok iyi bir analiz yapmadan hareket etmemeniz hayati önem taşıyor. İkizler ve Yükselen İkizler : Planlarınızı hayata geçirmek için plan yaptığınız içinize döndüğünüz bir hafta sizi bekliyor. Hem kişisel hem de sosyal yaşamınızda kendinizi ifade etmenin yollarını bulacak, yeni bağlantılar kuracak ve iletişimdeki becerilerinizi avantaja dönüştüreceksiniz. Finasal anlamda yapılandırmaya gidebilirsiniz. Bu hafta boyunca yapılacak olan toplantılar, seminerler ya da atölye çalışmaları, hem kariyerinize hem de kişisel gelişiminize katkı sağlayacak Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Ev yuva konularında dengede kalmanız çok önemli. duygusal bağlılıklarının yeniden gözden geçirilmesi gereken bir dönemden geçiyorlar. Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde, geçmişte yaşanan olumsuzlukların ve kırgınlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Bu noktada, geçmişi geride bırakmak ve önünüze bakmak adına kendinize izin vermelisiniz. Kendinize ve ailenize zaman ayırmalısınız. Duygusal sağlığınıza dikkat etmek, fiziksel sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecek.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : İş hayatında liderlik pozisyonunda olanlar, sorumluluk almanın yanı sıra, takım içinde etkili bir iletişim kurmak için harika bir fırsat sunacak. Evini zde değişim başladı evlenebilir, aileye yeni biri katılabilir. İletişimde zaman zaman gergin anlar yaşayabilirsiniz; bu durumları çürütmek için özenli olmanız gerekebilir. Venüs'ün etkisi altında, duygusal bağınızı güçlendirmek için birlikte vakit geçirmeye daha fazla önem vermelisiniz. Başak ve Yükselen Başaklar : Ekip çalışmasına yatkınlıkları, onlara iş yerinde önemli bir avantaj sağlayacak. Başkalarının fikirlerine açık olmaları ve işbirliğine yatkın olmaları, başarılarını pekiştirecektir.. Ani gelişecek seyahatlere hazır olun çok çalışacağınız bir hafta kendinize zaman ayırırken zihniniz dinlenmiyor. öz disiplin ve sorumluluk almaları gereken bir haftaya işaret ediyor. İş ve sosyal yaşamdaki görevlerini yerine getirirken, zaman yönetimini iyi yapmaları şart. Tüm bu hafta boyunca edindikleri deneyimleri, yeni yaşam hedefleri belirlerken kullanmalılar. Terazi ve Yükselen Terazi : Özellikle kariyerinizde ani değişimler ve yeni fırsatlarla birlikte ortaya çıkabilir. Kendinizi ifade ederken, başkalarının görüşlerine de saygı göstermek, iş ortamında adı geçen olumlu etkileri pekiştirecek. Şimdiye kadar siz başkalarına çalıştınız yada onlar için kendinizden fedakarlık yaptınız zaman sizin bu hafta yüzleşme zamanı siz ata karmanız ile barıştığınızda hayat size kapılarını açacak bu size ya iş yada miras yolu ile gelecek. meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktiviteleri gündeminize dahil etmelisiniz. Zihninizin dinginliği, bedensel sağlığınıza da olumlu yansıyacak Akrep ve Yükselen Akrep : Bu hafta, yaratıcılığınızın zirveye ulaşacağı bir gün olacak. Başkalarıyla iş birliği yapmak ve fikirlerinizi paylaşmak, bu süreçte size büyük fayda sağlayacak.. Eşinizin akraba yada baba tarafından alacağınız haberler sizi üzebilir. Duygusal derinlikleriniz oldukça güçlü olduğu için, bazı konularda savunma mekanizmalarınız devreye girebilir. Kendinizi ifade ederken açık ve dürüst olmaya çalışın. Yay ve Yükselen Yaylar : Kariyerinizle ilgili beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş hayatında üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirirken, takım çalışmasına önem vermek size büyük avantaj sağlayacak. Eğer bir ilişki içindeyseniz, partnerinizle aranızdaki bağın kuvvetlenmesi için çeşitli aktiviteler ve sürprizlerle dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Fakat, yalnızsanız ve yeni bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız, bu hafta sizin için oldukça keyifli geçebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Planlı ve düzenli ilerleme isteğiniz sayesinde, üzerinde uzun zamandır düşündüğünüz projeleri hayata geçirme imkanı elde edeceksiniz. Geçmişte yapmadığınız planları yeniden değerlendirmeye almanız gerektiğini gösteriyor. Çocuklarınız konusunda iletişimde bu haftaya dikkat edin söyledikleriniz baskı olarak anlaşılacak iletişim dilinizi değiştirmelisiniz. Para piyasalarında madenler değer kazanacak. Eşiniz veya partnerinizle olan iletişiminizde daha dikkatli olmalı, duygularınızı aktarırken ses tonunuza ve seçtiğiniz kelimelere özen göstermelisiniz Kova ve Yükselen Kovalar : Görüşlerinizi açıkça ifade etme fırsatı bulacaksınız. Bu nedenle, kendinizi ifade etmekten çekinmeyin; sözlerinizi cesurca söyleyin. Kariyer hayatınız iyileşiyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz, farkındalığınızın arttığı daha göz önünde olduğunuz bir dönem tadını çıkartın. karşılaştığınız insanlar, sizin için farklı bakış açıları sunabilir. Kendinizi daha özgür hissedecek ve aşkla ilgili konularda daha cesur adımlar atmaya teşvik edeceksiniz. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz, partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmeniz gerektiğini bilmelisiniz Balık ve Yükselen Balıklar: Bu hafta etrafınızda çok fazla konuşmalar var, strateji yapmanız gerekiyor. Yakın arkadaşlarınıza verdiğiniz fikirlere dikkat edin aslında kendinize söylüyorsunuz. Tatil planı yapabilir yada aklınıza aniden gelen bir fikri uygulamaya geçirebilirsiniz başta küçük bir şey gibi görülse de gelecekte için size beklemediğiniz güzel bir kapı açabilir. Sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek, bu hafta kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle