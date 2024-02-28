6 bin TL’nin altında, vizesiz gidebileceğiniz yurt dışı şehirleri

Enuygun.com, mart ayında keyifli bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin TL’nin altındaki en güzel rotaları derledi. İşte ENUYGUN’un 5 günlük bir seyahat için araştırdığı gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin TL’nin altındaki harika şehirler.

1.685 TL’den başlayan fiyatlarla Lefkoşa

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli kimlikle giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa, Enuygun.com’un listesinde ilk sırada. Mart ayında 5 günlük bir tatil için uçak biletlerini 1.685 TL’den almanın mümkün olduğu Lefkoşa’ya giderseniz Büyük Han, Selimiye Camisi olarak da adlandırılan St. Sophia Katedrali, Venedik Sütunu, Derviş Konağı ve Etnografya Müzesi mutlaka görmeniz gereken yerler.

Seyahatinizde hellim peynirli lezzetler, peynirle hazırlanan mantı piruhu ve kolokası tatmalısınız.