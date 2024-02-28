6 bin TL’nin altında, vizesiz gidebileceğiniz yurt dışı şehirleri

4.039 TL’den başlayan fiyatlar Üsküp
Sıradaki öneri de vize işlemleriyle yormayan ve pasaportla giriş yapılabilen Balkan şehri Üsküp. Gidiş - dönüş uçak biletlerinizi 4.039 TL’den başlayan fiyatlarla alabileceğiniz Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Üsküp Türk Çarşısı, Taşköprü, Matka Kanyonu ve Üsküp Kalesi mutlaka görülmesi gereken yerler.
Arnavut böreği, Makedon salatası ve kaymaçina Üsküp’ün öne çıkan lezzetlerinden.
4.971 TL’den başlayan fiyatlarla Şarm El-Şeyh
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kapıda vize alarak girebildiği Şarm El Şeyh, tüm dünyadan dalış meraklılarının favori destinasyonlarından. Her mevsim denize girilebilen Şarm El-Şeyh’e uçak biletlerinizi 4.971 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz. Dalışın yanı sıra şehri de keşfetmek isterseniz Ras Muhammed Milli Parkı, Mustafa Camii ve Azize Katerina Manastırı şehrin görülesi noktaları.
Orta doğu mutfağının lezzetli yemeklerinden falafel, babagannuş, tabule ve ülke mutfağının en ünlü yemeği koshari denenmesi gereken lezzetler.
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