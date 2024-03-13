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1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri

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1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri
Mart ayının bu yıl sıcak geçmesi bungalov tatili sevenleri harekete geçirdi. Doğayla iç içe ahşap evlerde minimal bir tatil sunan bungalovların yer aldığı en popüler rotaları, Seyahat Sitesi ENUYGUN derledi.
1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 1 16

Havaların ısınmasıyla Türkiye’de son yıllarda popülerleşen trendi bungalov tatile ilgi artıyor. Mart ayının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta seyretmesi, genellikle nisan-mayıs ayları için yapılan bungalov tatili organizasyonlarını öne çekiyor. Seyahat Sitesi ENUYGUN, bungalov otellerde tatil yapmak isteyenler için en güzel seçeneklerin olduğu rotaları derledi.

Ayvalık

ENUYGUN’un listesinde yer verdiği son yer yılın her dönemi farklı güzellikteki Ayvalık. Bahar mevsiminde güzelliğiyle göz kamaştıran Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Eğer bahar tatiliniz için Ayvalık’ı tercih ederseniz deniz manzaralı bungalov evlerde konaklayabilir, keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Aşıklar Tepesi bölgedeyken gezmeniz gereken yerler.

Ayvalık’ta bungalov tesislerin gecelik fiyatı 8.500 TL’den başlıyor.

1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 2 26

Olimpos

Ülkemizin ilk bungalovlarına ev sahipliği yapan Antalya’nın köyü Olimpos, aynı zamanda antik bir yerleşim. Doğa, kültür, dinlenme ve eğlenmenin iç içe olduğu, yeni arkadaşlar edinebileceğiniz Olimpos bungalovları sizi baharda da kendine çekecek rotalar arasında. Bahar tatiliniz için Olimpos bungalovlarını tercih ederseniz Yanartaş, Tahtalı Dağı ve Olimpos Örenyeri görmeniz gereken yerlerden.

Olimpos’ta Mart ayı için bungalov tesislerin gecelik fiyatı 1.750 TL’den başlıyor.

1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 3 36

Sapanca

İstanbul’a yakınlığı ve yemyeşil atmosferiyle doğa tatillerinin gözdesi Sapanca’da pek çok bungalov bulunuyor. İsterseniz göle yakın isterseniz doğa içinde bir bungalov seçerek Sapanca’da keyifli bir tatil yapabilirsiniz. İzin almadan sadece hafta sonu tatilinde şehirden uzaklaşmak için de tercih edilen Sapanca bungalovlarında kalacaksanız Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Maşukiye ve Sapanca Gölü çevresi gezdiğiniz yerler olmalı.

Mart ayı için Sapanca bungalovlarının gecelik fiyatları 2.500 TL’den başlıyor.

1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 4 46

Yedigöller

Bolu’da Milli Park olarak korunan Yedigöller bölgesi de ENUYGUN’un listesine giren ülkemizin popüler bungalov rotalarından biri. Abant Gölü’nü de içine alan bu doğa harikası bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, bölgede bitki çeşitliliğini inceleyebilirsiniz. 100’den fazla çeşitle aynı zamanda bir kuş cenneti olan bölgede meraklılar kuş gözlemciliği de yapabilirler.

Yedigöller’de bungalov tesislerin gecelik fiyatı 4.800 TL’den başlıyor.

1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 5 56

Ayder

Enuygun.com’un sıradaki önerisi Karadeniz’den. Yaylalarıyla ünlü Karadeniz’in tüm şehirlerinde sevilen bir tatil konsepti olan bungalovlar, doğa gezilerini sevenler için ideal bir konaklama seçeneği. Doğal çevreyle uyumlu, yöresel lezzetleri tadabileceğiniz Karadeniz bungalovları, sizleri yaylaların yüksek oksijenli havasına davet ediyor.

Sonbahara giriş yaptığımız bugünlerde sevdiklerinizle veya kendinizle baş başa kalıp doğanın tadını çıkarmak isterseniz Ayder Yaylası’ndaki bungalovlara doğru yola çıkabilirsiniz.

Ayder Yaylası’nda bungalov tesislerin gecelik fiyatı 2.100 TL’den başlıyor.

1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri 6 66

Şile

Şile, son yıllarda bungalov tesisler açısından da seçeneklerin arttığı bir nokta haline geldi. Denize yakın, yetişkinlere ve çocuklara yönelik aktivite alanlarını da içeren Şile bungalovlarında keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

Bungalov tatiliniz için Şile’yi tercih edecekseniz ve aracınız yoksa araç kiralama seçeneğini değerlendirerek Ağva’yı gezebilir, Şile Çarşı’da vakit geçirebilirsiniz.

Şile’de Mart ayı için bungalov tesislerin gecelik fiyatı 1.090 TL’den başlıyor.

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