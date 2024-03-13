1.090 TL’den başlayan bungalov tatili önerileri

Havaların ısınmasıyla Türkiye’de son yıllarda popülerleşen trendi bungalov tatile ilgi artıyor. Mart ayının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta seyretmesi, genellikle nisan-mayıs ayları için yapılan bungalov tatili organizasyonlarını öne çekiyor. Seyahat Sitesi ENUYGUN, bungalov otellerde tatil yapmak isteyenler için en güzel seçeneklerin olduğu rotaları derledi.

Ayvalık

ENUYGUN’un listesinde yer verdiği son yer yılın her dönemi farklı güzellikteki Ayvalık. Bahar mevsiminde güzelliğiyle göz kamaştıran Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Eğer bahar tatiliniz için Ayvalık’ı tercih ederseniz deniz manzaralı bungalov evlerde konaklayabilir, keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Aşıklar Tepesi bölgedeyken gezmeniz gereken yerler.

Ayvalık’ta bungalov tesislerin gecelik fiyatı 8.500 TL’den başlıyor.