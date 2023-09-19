İSKİ, 6 İlçede Su Baskınlarına Son Veriyor: 660 Milyon TL Yatırım Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye gibi Anadolu yakasındaki 6 ilçede yaşanan su baskınlarını sona erdirecek büyük bir projenin temelini atmış durumda. Bu projenin toplam maliyeti 660 milyon Türk Lirası olacak ve atık su, yağmur suyu hatları ve dere ıslahı çalışmalarını içerecek.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Gerçekleşen Temel Atma Töreni

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen temel atma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB olarak sadece oy verenlere değil, tüm İstanbul halkına eşit hizmet verme hedefi güttüklerini vurguladı. "Milletimiz hizmetimizden memnun mu, yüzü gülüyor mu?" sorusunun cevabına odaklandıklarını belirtti.

Çevre Dostu ve İhtiyaç Odaklı Projeler

İmamoğlu, İstanbul'un çevresel sorunlarını çözmeye ve şehri daha yaşanabilir hale getirmeye yönelik projelere büyük önem verdiklerini dile getirdi. İSKİ'nin bu projesiyle sadece su baskınlarının önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre kirliliğini de azaltacaklarını ifade etti.

Metro ve Ulaşım Yatırımları

Konuşmasında ulaşım konusuna da değinen İmamoğlu, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'yi birbirine bağlayacak olan metro projesi hakkında bilgi verdi. Bu projenin 2024 yerel seçimlerinden önce tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, İstanbul'un ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çevreye Duyarlılık ve İklim Değişikliği

Ekonomik kriz ve iklim değişikliği konularına da dikkat çeken İmamoğlu, suyun israfının önlenmesi gerektiğini ve çevrenin korunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'un her bölgesinde sürdürdükleri projelerle çevreye duyarlılık konusunda öncü olduklarını ifade etti.

Büyük Yatırımların Ardındaki İşbirliği

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da projenin teknik detaylarını paylaştı. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinin altyapı sorunlarını çözecek bu projenin, toplamda 65.000 metre imalat yapılmasını planladığını söyledi. Bu imalatlar sayesinde atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılacağını, su baskınlarının ve taşkınların önüne geçileceğini açıkladı.

Toplamda 6 Milyar TL Üzerinde Yatırım

Son olarak, 2019 yılından bu yana Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerine yapılan toplam yatırımın 6 milyar Türk Lirası'nı aştığını belirtmek önemlidir. Bu yatırımlarla İstanbul'un çeşitli bölgelerinde altyapı ve çevre sorunlarına çözüm getirilmiş ve şehir daha yaşanabilir hale getirilmiştir.

Bu büyük projenin İstanbul'a ve Anadolu yakasındaki 6 ilçeye büyük fayda sağlaması bekleniyor. İSKİ ve İBB, çevreye duyarlılık, şehir planlaması ve sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atmaya devam ediyor.