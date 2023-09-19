Bodrum'da Gaziler Günü Kutlandı

Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, gaziler, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreninde bir araya geldiler.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan ve Atatürk heykeline çelenk takdimi ile devam eden törende Kanuni Sultan Süleyman Lisesi öğrencisi Tuğçe Sarı “Gazilerimiz” adlı şiiri seslendirirken Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ise günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Milli bağımsızlığımızı vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir.”

Hasan Külcü’nün konuşmasının ardından Gaziler Anıtı’na çiçek sunulurken Bodrum Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan ve bugüne özel olarak Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi personeli Cezmi Çoban tarafından kaleme alınan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce tasarımı yapılarak basılan “Bodrum’un Şehitleri ve Gazileri” kitabı gazilere ve vatandaşlara takdim edildi.

Törenden sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gaziler ve dernek üyelerini makamında ağırlarken Bodrum Belediyesi’nin organizasyonuyla Trafo Kafe’de hep birlikte öğle yemeği yenildi.

Başkan Ahmet Aras, gazilerin ve yakınların bu anlamlı gününü kutladığını belirttiği konuşmasında, “Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizler, canınızı ortaya koyarak vatanımızı milletimizi savundunuz ve bunun için kan döktünüz. Bu vatan sizler sayesinde ayakta durmaktadır. Malazgirt'ten bugüne kadar yüzbinlerce şehit verdiğimiz Anadolu'yu vatan yapan, sizlerin feraseti, sizlerin cesaretidir. O yüzden sizlere çok büyük şükran ve minnet duyuyoruz.” dedi.