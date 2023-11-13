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Bergen'e ödül yağmuru

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Bergen'e ödül yağmuru
2022 yılına damgasını vuran Orchestra Content yapımı ‘BERGEN’ 5. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında 6 önemli dalda Altın Artemis ödülüyle onurlandırıldı.

Festivalin halk oylarıyla belirlenen ödüllerine bu yıl tüm dünyadan rekor sayıda katılım gerçekleşti. Yaklaşık 10,000 sektör temsilcisi ve 7 milyon 616 bin halk oyuyla belirlenen ödüller geçtiğimiz akşam festivalin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan törenle sahiplerini buldu.

BERGEN’in aldığı ödüller ise şu şekilde:

Vizyon Filmleri Kategorisinde En İyi Film,

En İyi Yönetmen - Mehmet Binay, Caner Alper

En İyi Senaryo- Yıldız Bayazıt- Sema Kaygusuz

En İyi Kadın Oyuncu - Farah Zeynep Abdullah

En İyi Erkek Oyuncu - Erdal Beşikçioğlu

En İyi Müzik - Mazlum Çimen, Saki Çimen

Kaynak:Haber Kaynağı

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