Bergen'e ödül yağmuru
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2022 yılına damgasını vuran Orchestra Content yapımı ‘BERGEN’ 5. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında 6 önemli dalda Altın Artemis ödülüyle onurlandırıldı.
Festivalin halk oylarıyla belirlenen ödüllerine bu yıl tüm dünyadan rekor sayıda katılım gerçekleşti. Yaklaşık 10,000 sektör temsilcisi ve 7 milyon 616 bin halk oyuyla belirlenen ödüller geçtiğimiz akşam festivalin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan törenle sahiplerini buldu.
BERGEN’in aldığı ödüller ise şu şekilde:
Vizyon Filmleri Kategorisinde En İyi Film,
En İyi Yönetmen - Mehmet Binay, Caner Alper
En İyi Senaryo- Yıldız Bayazıt- Sema Kaygusuz
En İyi Kadın Oyuncu - Farah Zeynep Abdullah
En İyi Erkek Oyuncu - Erdal Beşikçioğlu
En İyi Müzik - Mazlum Çimen, Saki Çimen
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