MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası’nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı 29-30 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, MOTUL, Batı Kurumsal ve Uludağ İçecek katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edilecek. 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri sporcuların da master olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirilecek organizasyonda, tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak.

29 Nisan Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arası serbest ve resmi antrenmanlar ile başlayacak organizasyonun ilk gününde, 13.20-14.30 saatleri arası sıralama turları ve 14.45’ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

30 Nisan Pazar sabahı 10.50-14.00 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 15.00-18.20 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve saat 18.35’deki ödül töreninde kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ödülleri verilecek.

Klasikler Baharı Kocaeli’de Karşılıyor

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası, Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla 29 Nisan Cumartesi günü Kocaeli’de düzenlenecek olan Bahar Rallisi ile başlıyor.

Cumhuriyet’imizin 100. Yılında, baharın gelişini mavi ile yeşilin buluştuğu Kerpe’de karşılayacak olan katılımcılar, Cumartesi sabahı TOSFED Körfez Pisti’nden start alacaklar. Gün boyunca Kandıra-Kerpe bölgesinde belirlenen etaplarda devam edecek olan yarış, aynı gün akşamı yine Körfez Pisti’nde sona erecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ