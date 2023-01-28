Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988'de ortaya koydukları "direnişin" ruhunu ayakta tutarak azınlık haklarını korumak için mücadeleye devam ediyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine, Yunanistan'da Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliği (İTB) derneklerinden "Türk" ifadesinin kaldırılmak istenmesi üzerine 29 Ocak 1988'de Gümülcine'de 10 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan protesto yürüyüşünü ve kazanımlarını anlattı. İbrahim Şerif, Batı Trakya Türklerinin, antlaşmalar gereği var olan azınlık haklarının tamamına yakınını 1967 Albaylar Cuntası'na kadar kullanabildiğini belirterek, bu hakların cuntadan sonra azınlığın elinden alınmaya başlandığını söyledi. Şerif, Batı Trakya Türklerinin, azınlık haklarının yanı sıra vatandaşlık haklarını da zaman içinde kaybettiğini anlatarak, "Türk azınlık bir getto hayatı yaşamaya mahkum edilmişti." ifadesini kullandı. GTGB ve İTB derneklerinin tabelalarında "Türk" ibaresi yer aldığı gerekçesiyle kapatılmak istenmesinin, Batı Trakya Türkleri için bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Şerif, şunları aktardı: "Rahmetli Turgut Özal ile dönemin Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu arasında 1988'de Davos'ta görüşme gerçekleşecekti. Bu görüşmede dikkatin üzerimize çekilmesi için 29 Ocak'ta Gümülcine'de yürüyüş tertip edilmesine karar verildi. O gün şanlı bir direniş olarak tarihe geçti." - 29 Ocak direnişi sayesinde vatandaşlık hakları geri alındı Şerif, 29 Ocak günü geldiğinde 10 bini aşkın Müslüman Türk'ün yasaklara rağmen "dağları taşları aşarak" Gümülcine şehir meydanında toplanıp yürüyüşe geçtiğini ifade ederek, o gün başlayan direniş sayesinde bazı vatandaşlık haklarının geri alındığını belirtti. Yunan kolluk kuvvetlerinin, yürüyüş yapmak isteyen topluluğa şiddetli müdahalede bulunduğunu, çok sayıda kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, bazı kişilerinse tutuklandığını anlatan Şerif, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yürüyüş azınlığın artık tahammülünün kalmadığı bir günde oldu. Direnişten bir yıl sonra 1989'da Sadık Ahmet'i Yunan meclisine bağımsız milletvekili olarak göndermeyi başardık. Birkaç yıldır elimizden alınan müftü seçme hakkı için de girişimde bulunduk. Hükümet müftü seçimini istemiyordu. Biz de seçimi kendi imkanlarımızla yaptık. Önce din görevlilerinden 3 aday belirlendi. 28 Aralık 1990'da halkımız beni yüzde 95 oyla müftülük görevine seçti. Seçimin ardından hükümet kovuşturmalar başlattı. Bu mücadelelerin sonucunda 1991'de dönemin Başbakanı (Konstantin) Miçotakis azınlığa 'Haklarda ve görevlerde eşitlik olacak.' dedi. Böylelikle 30 yıldır devam eden gettolaşma bitti, azınlık haklarına geri kavuştu." İbrahim Şerif, 29 Ocak 1988 ve devamındaki direniş sayesinde Batı Trakya Türk azınlığının vatandaşlık haklarını yeniden kazandığını belirterek, "Türkler yeniden ehliyet almaya, gayrimenkul edinmeye başladı ancak bugün hala Lozan Antlaşması'ndan doğan azınlık hakları iade edilmedi. Müftülük tanınmıyor, eğitim sorunu devam ediyor ve kendimizi Türk olarak ifade edemiyoruz. Mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu. (AA)