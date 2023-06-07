Konut kredisi kullanırken hangi faktörler önemli? Sıfır konutlar için hangi kredi seçenekleri var? Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası ne? Tüm bu soruların yanıtları ve Ziraat Bankası'nın Yeni Evim Konut Kredisi'nin sunduğu fırsatlar için haberimizi okumaya devam edin...

Yeni Evim Konut Kredisi ve Özellikleri

Yeni Evim Konut Kredisi, Ziraat Bankası'nın anlaşmalı yüklenicilerin sıfır konutları için sunduğu bir kredi türüdür. Bu kredi, aylık %0,69'dan başlayan faiz oranları ve 180 ay vade ile kullanılabilecektir. Bu kampanyada, yükleniciden, beyan edilen konut satış bedelinin %5'i kredi için taksit katkısı olarak peşin alınmaktadır.

İlk 3 yıl vadede yüklenici katkısı düştükten sonra kalan taksit tutarı hane gelirinin %30'undan fazla ise %30'unu aşan kısım kadar hazine katkısı sağlanacaktır. Kampanyanın koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir veya ilgili linki tıklayabilirsiniz.

Yeni Evim Konut Kredisi Kampanyası kapsamında kullandırılacak kredinin bölgelere göre dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: