Yurt içi ve yurt dışı askeri operasyonlarda en fazla şehit veren kesim olan uzman çavuşlar, mesleki güvence istiyor. Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, “Uzmanlar en önde ama en fazla mağdur olan kesim. Mesleki güvenceleri yok. İnsani olmayan durumlar var” diyerek tepki gösterdi.

Vatana can vererek sahada en ön sırada yer alan 37 yıldır sözleşme ile görev yapan uzman çavuşlar kadroya alınmayı bekliyor. Uzman çavuşların kadroya alınması ile ilgili Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, "Vatanını kanı ile sulayan bu kahramanların da kadroya alınmalarını bekliyoruz, kahramanların en büyük isteği" dedi.

Uzman çavuşlar kadro düzenlemesinde yer almaları için sosyal medyada "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz", "Kanı bayrakta sözleşmesi cenette" diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Konu ile ilgili konuşan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici değerlendirmelerde bulundu. Tilkici, “Hükümetimizin Devlete hizmet eden tüm kesimleri Kadroya alırken kahramanların görülmemesi olmaz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir müjde beklediklerini söyledi.

“Uzman çavuşların kapsam dışında kalmalarına büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Tilkici, “Tek kapsam dışı bırakılan bu kahramanlar oldu” dedi. Tilkici, tek bir sayfalık kağıtta “Görevimi en iyi şekilde ifa edeceğim” yazılı kağıt ile görev yapan uzman çavuşların kadroya alınması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Uzman çavuşların mesleki güvenceye geçirilmesinde devlete tek bir lira maddi yük olmayacağını belirten Tilkici şunları kaydetti;

“Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 37 yıldır sözleşme ile görev yapan kahramanlar. Bu kahramanlar hem yurt içindeki operasyonlarda hem de yurt dışında yedi düvelde kahramanca devletimizi, milletimizi temsil eden yiğitlerimiz. Bu milletin yiğitleri, bu devletin aslanları.

“Kaygı duymaları normal değildir”

Ne yazık ki hükümetimizin en son yapmış olduğu sözleşmeli memurların kadroya geçirilmeleri konusunda tek kapsam dışı bırakılan bu kahramanlar oldu. Kahramanlar kapsam dışı kalmalarından çok üzüntülü çok kaygılılar. Kahramanların, mesleği askerlik olan birisinin mesleki endişe duyması normal değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde bazı partilerden, değerli milletvekilleri bu kahramanlara mesleki güvence verilmesi, kadroya geçirilmeleriyle alakalı kadro teklifleri verildi ne yazık ki bunlar kabul edilmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan çalışmanın olduğu söyleniyor. Bu kahramanların bir an önce kadroya geçirilmeleri elzemdir. Kahramanlar sözleşmeyle görev yapıyorlar bu sözleşmeyi noterden bir sayfalık kâğıtta “Görevimi en iyi şekilde ifa edeceğim” yazan bir sözleşme kâğıdı ile görev yapmaktalar. Bizler sözlerimizi analarımıza, sözlerimizi milletimize, bizler sözlerimizi şehitlerimize, şühedalarımıza, devletimize verdik. Analarımız bizi mesleğe uğurlarken elimize yaktıkları kınalarla milletine hizmet edesin, devletine, vatanına kurban olasın diye gönderdiler.

“Görevimizi yaptığımızı görmek isteyenler şehitliklere baksınlar”

Noterde bizim görevimizi ifa edeceğim anlamındaki iki satır yazının bir anlamı olmaz biz görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz, uzman çavuşlar görevini en iyi şekilde yapıyor. Ölürsem, şehit kalırsam gazi anlayışıyla görev yapıyorlar. Bugün görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı görmek isteyenler şehitliklere bir baktığı zaman görürler. Devletimiz var olsun, devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür. Devletimize hizmet edenlerin elbette ki hepsinin kadroya geçirilmeleri, mesleki güvence verilmesi şarttır. Bugün sözleşmeli memurların, sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli ebelerin, sözleşmeli hemşirelerin sözleşmeli vekil imamların, sözleşmeli müezzinlerin ve sulama birliğinde görev yapanların kadroya alınmaları gerçekleşti. Vatanını kanı ile sulayan bu kahramanların da kadroya alınmalarını bekliyoruz bu kahramanların en büyük isteği. Bugün -20 derecelerde burası vatan toprağıdır diyerek nöbet tutan, milletine hizmet etmek için fedakârca görev yapan soğuk sıcak demeyen sırtından kilolarca yük taşıyan, teröristlere kök söktüren bu kahramanların devlet büyüklerimizin unutmayacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kahramanları unutmayacağına inanıyoruz bu kahramanlara, uzman çavuşlara, Sayın Cumhurbaşkanımızın en kısa sürede bir müjde vereceğine ve bunların da mesleki güvenceye alınacaklarına inanıyoruz. Bu kahramanların mesleki güvenceye geçmelerinde devletimize bir tek lira maddi bir yük bulunmamaktadır. Sadece amaç meslekten çıkarmalarda hukuki olarak mahkeme kararlarının etkili olması. Devlet büyüklerimizden müjdeyi bekliyoruz bu kahramanları çok sevindirecek, şehit ailelerimizi sevindirecek. Bu vatan için gazi olmuş uzuvlarını kaybetmiş değerli kahramanlarımızı sevindirecek. İnşallah tüm milletimizi sevindirecek bir müjde bekliyoruz inanıyoruz ki devlet büyüklerimiz, uzman çavuşlara da el atacaktır.”