Haluk Levent'in Ahbap'la Oğuzhan Uğur'un ise Babala ekibiyle deprem sürecinde depremzedelere sabah akşam yardım yardım etmek için canla başla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Psikolojik anlamda yıpratan ve yoran bu süreçte bu ikili sık sık sosyal medyada, camilerde, televizyon programlarında hedef gösterildi. 2021 yılında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Furkan Bölükbaşı da o isimlerden biriydi. Bölükbaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini Oğuzhan Uğur'u Babala'nın hesabından yapılan 'Baraj patladı' paylaşımı nedeniyle CİMER'e şikayet etmeye davet etmişti. Uzunca bir süre Oğuzhan Uğur'la uğraştıktan sonra Uğur, dava açtığını belirterek "Fetö övgülerini ve Atatürk’e ettiğin küfürleri de gördüm. Ne bok olduğunu anladığım için seni inatla insan yerine koyup cevap vermeye devam etmeyeceğim." demişti. Depremzede vatandaşlarımızı önemsediğini iddia eden Furkan Bölükbaşı şimdi de skandal bir paylaşıma imza attı. Bölükbaşı Taha Hüseyin Karagöz'ün deprem olduğu anda yaptığı 'Sağlam sallandık' paylaşımını alıntılayarak '14 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu' yazdı. Bölükbaşı'nın böylesine hassas bir konuda deprem mizahı yapması ise tepkiyle karşılandı. Daha sonra da paylaşımını sildi.