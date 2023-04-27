Leapmotor: Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye pazarına girişini T03 modeli ile yaptı. 749.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla, Nisan 2023 itibariyle Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli araç olmuştur.

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, T03 modeli ile Türkiye pazarına ilk girişini yaptı. 749.000 TL'lik başlangıç fiyatı ile Leapmotor T03, Türkiye'deki en ucuz elektrikli araç oldu. Bu hamle, Leapmotor'un Türkiye'deki elektrikli araç pazarına ciddi bir adım attığını gösteriyor.

Fiat: İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın elektrikli modeli 500e, 899.900 TL'lik fiyatıyla elektrikli araç pazarında uygun fiyatlı bir seçenek sunmaktadır.

Diğer taraftan, Fiat 500e ve Renault Zoe gibi otomobiller de uygun fiyatlı elektrikli araç seçenekleri sunuyor. 899.900 TL ve 902.900 TL'lik fiyatlarıyla, bu modeller elektrikli araç pazarında güçlü bir konuma sahip.

Renault: Fransız otomobil markası Renault'nun elektrikli modeli Zoe, 902.900 TL'lik fiyatıyla Türkiye pazarında hala uygun bir seçenek olarak durmaktadır.

Opel: Alman otomobil markası Opel'in Corsa-e modeli, 909.900 TL'lik fiyatıyla elektrikli araç pazarında dikkat çekmektedir. Ayrıca, markanın Mokka-e modeli 1.014.900 TL'lik fiyatıyla da pazarda yerini almıştır.

Opel'in elektrikli modelleri Corsa-e ve Mokka-e, sırasıyla 909.900 TL ve 1.014.900 TL'lik fiyatlarıyla Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

TOGG: Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli araç markası TOGG, T10X modeli ile 953.000 TL'lik fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Kredi Kartı Numarası Nerede Yazar? Kredi Kartı Numarası Kaç Haneli Olur?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, T10X modeli ile 953.000 TL'lik fiyatıyla piyasada yerini alıyor. Türkiye'deki elektrikli otomobil trendini yakından takip edenler için TOGG'un gelişimini izlemek ilginç olabilir.

Mini: İngiliz otomobil markası Mini'nin Cooper SE modeli, 967.756 TL'lik fiyatıyla elektrikli araç pazarında yerini almıştır.

Son olarak, Mini Cooper SE, Hyundai Kona Elektrik ve Citroen e-C4 gibi modeller de Türkiye'deki elektrikli araç pazarında yerlerini alıyor. Bu modellerin fiyatları 967.756 TL, 976.000 TL ve 982.700 TL olarak belirlenmiş

Hyundai: Güney Koreli otomobil markası Hyundai'nin Kona Elektrik modeli, 976.000 TL'lik fiyatıyla Türkiye'deki elektrikli araç pazarında yerini almıştır.

Citroen: Fransız otomobil markası Citroen, elektrikli e-C4 modeli ile 982.700 TL ve e-C4 X modeli ile 1.013.500 TL'lik fiyatlarıyla Türkiye pazarında yer alıyor.

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