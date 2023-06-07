82 yaşında hayatını kaybeden, kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de katıldı.

Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından birini bugün son yolcuğuna uğurladık. Sevgili Nurhan Damcıoğlu'yu her zaman neşesiyle, gülen yüzüyle hatırlayacağız. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.