Büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü, özel içeriklerle TRT televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi Özel Yayını TRT Haber’de

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi özel yayını, saat 10.00’da TRT Haber ekranlarında olacak. TRT 1’de ise saat 17.00’de TRT ortak yapımı olan ve 1877-1878 Osmanlı Rus savaşında Plevne cephesinde birlikte savaşmış dört gazinin Çanakkale Savaşı’nda esir düşen komutanlarının yeğenini kurtarmak için Çanakkale Cephesi’ne gitmesini konu alan “İhtiyar Kurtlar” filmi yer alacak.

Çanakkale Zaferi’nin sanata ve tarihe yansımaları TRT 2 ekranlarında

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2’de gün boyu Çanakkale Zaferi’nin ruhunu yansıtan özel içerikler ekranlara gelecek. Saat 13.30’da “Konser Zamanı” programında Şef Burak Tüzün yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Hülya Kazan ve Serdar Rasulov’a eşlik edeceği konserde Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü dolayısıyla 57. Alay Gelibolu Senfonisi seslendirilecek.

“Tarihin Ruhu” ve “Edebiyat Söyleşileri” programları ile Çanakkale Savaşı’nın ve zaferinin tarihe, edebiyata ve sanata etkileri tartışılacak. Saat 20.00’de ekranlara gelecek “Tarih Söyleşileri: Çanakkale Özel Bölüm” programıyla zafere giden yol haritası çıkarılacak ve dönemin diğer sosyal ve siyasal gelişmeleri masaya yatırılacak. 17-21 Mart tarihleri arasında her akşam 19.30’da yayınlanacak “Bir Hilal Uğruna İstiklal Marşı”, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı döneme ve marşta işlenen düşüncelerin ve temel kavramların arka planına yer verecek. Ayrıca “Koleksiyoner: Çanakkale Savaşı Eserleri”, “Türkiye Atlası: Çanakkale”, yerli sinema “Çanakkale Yolun Sonu” ve “Evliya Çelebi: Çanakkale” programları da gün boyu TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Kürdi ekranlarında kahramanlık hikâyeleri yer alacak

TRT Belgesel ekranlarında saat 20.25’te yayınlanacak “Bir Hilal Uğruna Çanakkale” belgesel serisiyle mektebini yarıda bırakmış talebeler, Mehmetçik’e şifa olmaya gelen sağlıkçılar, tabur imamları, tabipler, topçular gibi yüz binlerce isimsiz kahramanın şanlı mücadelesi ekrana gelecek. 20.00’de yayınlanacak “Yaşamın Kıyısında Nabız” belgeselinde ise Hakan Doğu’nun, 2019 Gelibolu Triatlonu’nda yaşadığı ilginç anları anlar izleyiciyle buluşacak.

TRT Türk’te, 10.00’de yayınlanacak “Keşif 19: Çanakkale” filmi kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan bir grup gencin günümüze dönme hikâyesine yer verecek. Saat 17.00’de ise Çanakkale’de 32 saat hiçbir yardım ve destek almadan direnen Mehmetçik’in hikâyesi “Seddülbahir 32 Saat” dizisi ile izleyiciyle buluşacak. TRT Kürdi ekranlarında da Çanakkale Zaferi’ni ve yaşananları anlatan belgeseller ekranlara gelecek.

Çocuklar Çanakkale Zaferi’ni TRT Çocuk ile öğrenecek

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizi kahramanı Pırıl’ın Çanakkale Zaferi özel bölümü 18 Mart Cumartesi günü saat 11.45, 14.45 ve 19.50’de ekranlara gelecek. Pırıl’ın rehberliğinde artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Şehitler Abidesi’ni gezen çocuklar, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini hep birlikte öğrenecek. Saat 16.25 ve 20.55’te yayınlanacak “Babamın Gölgesi” çizgi filmi ile ise Çanakkale Cephesi’nde görev alan bir yüzbaşı ve çocuklarının savaşın gölgesinde geçen hikâyeleri anlatılacak.

Çanakkale Zaferi anma konseri TRT Müzik’te

TRT Müzik’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılına özel bir konser ekranlara gelecek. Besteci Yücel Arzen yönetiminde TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın performansı ile marş ve türkülerin icra edileceği “İstiklal Türküleri” programı Çanakkale ruhunu yansıtacak.

TRT Radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.