Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Yatırım Finansman ana sponsorluğunda deprem bölgesindeki çocuklarımız için özel olarak hazırlanan Mobil Eğitim Simülatörü, #HayataDeğerKatar sloganıyla yolculuğunu sürdürüyor. İlk olarak Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çocuklarla buluşan ve simülatör, 17-18 Mayıs tarihlerinde Adana'da olacak.

31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar Konteyner Kenti'nde ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklara simülatör deneyiminin yanı sıra, pedagoglar ve canlı maskot eşliğinde aktiviteler gerçekleştirerek kitaplar dağıtılacak.

Yaklaşık bir buçuk ay boyunca depremden etkilenen 11 ildeki çocuklarımıza ulaşacak olan Mobil Eğitim Simülatörü, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ