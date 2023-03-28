Aday adaylığı başvuru koşulu olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisiyle yapılan başvurularda, Genel Merkez’e ulaşan toplam başvuru sayısı 1397. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığındaki 220 kişi, 25-35 yaş aralığındaki 479 kişi, 35-44 yaş aralığındaki 565 kişi ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu. Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında aday adaylığı başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu tren katliamında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.