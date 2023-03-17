TikTok, güvenlik ve gizlilik endişeleri konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya ve Çin yanlısı görüşleri yaymak ayrıca kullanıcı bilgileri elde etmek için kullanılabilir olması yasak sınırı getiren ülkelerde artış gösterdi.

Birleşik Krallık'taki gibi tüm hükümet çalışanları için değil, Parlamentodaki yaklaşık 500 kişinin de telefonları için geçerli olacak.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik önlemleri kapsamında, çalışanlarının resmi hizmetler için kullanılan cihazlarda Çin sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasını yasakladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi